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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

02.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 483,9 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 483,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından gözlerin yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti.
Tarım dışı istihdam verisinin para politikası üzerinde etkili olabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL'nin altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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gram altın çeyrek altın
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