FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

30.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.317 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 495,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,3 liradan tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 495,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3.317 liradan satılıyor.

Dün 1.721 dolarla 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.732 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebinin arttığını belirterek, bu gelişmelerle dün baskılanan altının ons fiyatının bugün tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.750 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildiCep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Reuters'ın eylül ayı enflasyon tahmini! İşte Reuters'ın eylül ayı enflasyon tahmini!
PARTNERCem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!
Aylık 1525 TL veriliyor! Başvuran alıyor...Aylık 1525 TL veriliyor! Başvuran alıyor...
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

SGK'dan flaş yapılandırma açıklaması!

SGK'dan flaş yapılandırma açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.