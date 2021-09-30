İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 495,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,3 liradan tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 495,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3.317 liradan satılıyor.

Dün 1.721 dolarla 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.732 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebinin arttığını belirterek, bu gelişmelerle dün baskılanan altının ons fiyatının bugün tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.750 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA



