İSTİB Başkanı Kopuz'dan "marka" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Bugüne kadar tarımda verilen tüm destekler, ürünün üretilmesi içindi. Şemsiye marka ve marka desteği ise ürünün değerinin artması için." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Pakdemirli 'nin bu yıl açıklanacağı müjdesini verdiği şemsiye marka ve marka desteğinin tarımda yüksek katma değeri sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ali Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç bildirgesi Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tarım Orman Şurasının önemini sık sık vurgulamıştık. Bugün de şurada alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planları ile ilgili bir toplantı yapıldı ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada 38 eylem planı olduğunu vurguladı. Hepsi birbirinden değerli bu girişimler inşallah Türkiye tarımının sorunlarını çözecek ve gelişmesini hızlandıracak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde biz de şuraya birçok rapor hazırlamış, talep ve önerilerimizi iletmiştik. Sonuçta tüm talep ve önerilerimizin değerlendirilmesi bizi sevindirmişti. Marka kelimesinin anlamı bile yüksek katma değeri vurgular. Markanın ilk anlamı ayırt edici işarettir, ama tanınmış, saygın ürün veya kişi anlamında da kullanılır. Eğer bir ürüne marka yatırımı yapılmışsa sadece ürün değil, markanın bedeli de talep edilir ve bu bedel tüketici tarafından memnuniyetle ödenir."