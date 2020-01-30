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İSTİB Başkanı Kopuz'dan "marka" açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Türkiye fındık ve incir gibi dünyanın en büyük üreticisi olduğu ürünlerde de zeytin ve zeytinyağı gibi mükemmel kalitedeki ürünlerde de yeterince katma değer elde edememekten sürekli şikayet eder. Bu sorunu çözmenin en doğru yolu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vurguladığı gibi marka olmaktan geçer."

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Bugüne kadar tarımda verilen tüm destekler, ürünün üretilmesi içindi. Şemsiye marka ve marka desteği ise ürünün değerinin artması için." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Pakdemirli 'nin bu yıl açıklanacağı müjdesini verdiği şemsiye marka ve marka desteğinin tarımda yüksek katma değeri sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ali Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç bildirgesi Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tarım Orman Şurasının önemini sık sık vurgulamıştık. Bugün de şurada alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planları ile ilgili bir toplantı yapıldı ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada 38 eylem planı olduğunu vurguladı. Hepsi birbirinden değerli bu girişimler inşallah Türkiye tarımının sorunlarını çözecek ve gelişmesini hızlandıracak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde biz de şuraya birçok rapor hazırlamış, talep ve önerilerimizi iletmiştik. Sonuçta tüm talep ve önerilerimizin değerlendirilmesi bizi sevindirmişti. Marka kelimesinin anlamı bile yüksek katma değeri vurgular. Markanın ilk anlamı ayırt edici işarettir, ama tanınmış, saygın ürün veya kişi anlamında da kullanılır. Eğer bir ürüne marka yatırımı yapılmışsa sadece ürün değil, markanın bedeli de talep edilir ve bu bedel tüketici tarafından memnuniyetle ödenir."

Yıllardır Türkiye'nin dünya piyasasında söz sahibi olduğu tarım ürünlerinin katma değersiz satılması nedeniyle yeterince kazanç elde edilemediğinden şikayetçi olunduğunu belirten Kopuz, "Türkiye fındık ve incir gibi dünyanın en büyük üreticisi olduğu ürünlerde de zeytin ve zeytinyağı gibi mükemmel kalitedeki ürünlerde de yeterince katma değer elde edememekten sürekli şikayet eder. Bu sorunu çözmenin en doğru yolu sayın bakanımızın da vurguladığı gibi marka olmaktan geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin, "Türkiye için küresel bir şemsiye marka düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında lansmanımız olacak. Yurt dışında bu markanın pazarlanması için çalışmamız olacak. Zeytinyağı, Türk lokumu, Türk baklavası, fındık, işlenmiş ürünler gibi stratejik ürünler bu kapsamda olabilir. Devlet olarak marka desteği verip, küçük üreticilerin ihracatla tanışmasını sağlayacağız" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ali Kopuz, söz konusu açıklamaları heyecanla karşıladıklarını kaydetti.

En kısa zamanda ayrıntıların netleşmesi ve marka desteğinin başlaması dileğinde bulunan Kopuz, şöyle devam etti:

"Bu destek diğer tarım desteklerinden çok farklı. Bugüne kadar tarımda verilen tüm destekler, ürünün üretilmesi içindi. Şemsiye marka ve marka desteği ise ürünün değerinin artması için. Yani üretilen ürünün benzerlerinden daha değerli olmasını sağlayacak yatırımlar için... Bu nedenle Sayın Bakanımızın bahsettiği eylem planlarının en önemlilerinden birinin marka desteği olduğunu düşünüyor ve hayırlı olmasını diliyorum."

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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz,

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