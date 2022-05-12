FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İsveç'te enflasyon şoku! 31 yılın zirvesinde...

İsveç'te enflasyon şoku! 31 yılın zirvesinde...

12.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, rakamların yüksek olduğunu ancak uç seviyelerde olmadığını ifade etti.

İsveç'te enflasyon şoku! 31 yılın zirvesinde...

İsveç İstatistik Enstitüsü (SCB), nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.
Buna göre, İsveç'te yıllık bazda martta yüzde 6,1 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 6,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda İsveç'te yıllık enflasyon, yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e çıktı.

Son dakika: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden gerilediSon dakika: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden geriledi

İsveç'te başta et ve sebze fiyatları olmak üzere nisanda gıda fiyatları artmaya devam etti.

"DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA DÜŞÜK"

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, konuya ilişkin değerlendirmesinde İsveç'te enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, "Ancak diğer birçok ülkeden daha düşük. Biz aşırı uç değerlerde değiliz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yıllık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde kalması, İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) enflasyonu frenlemek için politika faizini yükseltebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

AB üyesi olan İsveç, avro para biriminin kullanıldığı Avro Bölgesi'nde yer almıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde
CHP'den yeni asgari ücret tablosu!CHP'den yeni asgari ücret tablosu!
Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Bakan Nebati'den dikkat çeken çıkış: 'Mutabık kaldık...'

Bakan Nebati'den dikkat çeken çıkış: 'Mutabık kaldık...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.