İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar!

Zam haberlerine son yıllarda herkes alışsa da bazı ürünlerin fiyatları ‘pes’ dedirtmeye devam ediyor. Son olarak internetten satışa sunulan baklavaların fiyatları büyük tepki çekti. Sadece 1 dilim baklavanın fiyatın “indirimli” haliyle 738 TL’den satışa sunuldu.

İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar!

Fahiş fiyatlar bu kez de ‘baklava’ ile gündeme geldi. Türkiye’de internet üzerinden satış yapan bir tatlıcının fiyat listesi, görenleri isyan ettirdi. İşletmenin bir dilim baklavayı 738 liradan satışa sunması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Online satış platformunda paylaşılan fiyat listesinde sadece baklava değil, diğer tatlı çeşitlerinin de oldukça yüksek fiyatlarla satıldığı görüldü.

Kimi kullanıcılar fiyatları “lüks restoranı bile geçti” şeklinde eleştirirken, bazıları da “altın kaplama mı bu?” yorumlarıyla tepki gösterdi.

“ARTIK TATLI YEMEK DE ZENGİN İŞİ OLDU”

Kısa sürede gündem olan fiyat listesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, sosyal medya platformlarında “fahiş fiyat” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar! 1

Bazı kullanıcılar, “Artık tatlı yemek de zengin işi oldu” derken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.

İşte sosyal medyada gündem olan o tatlıcının fiyat listesi:

İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar! 2

İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar! 3

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Zam baklava fiyat
