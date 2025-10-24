İsyan ettiren ‘baklava’ fiyatları… Sadece bir dilimine 738 TL istiyorlar, bir de indirim yapmışlar!

Fahiş fiyatlar bu kez de ‘baklava’ ile gündeme geldi. Türkiye’de internet üzerinden satış yapan bir tatlıcının fiyat listesi, görenleri isyan ettirdi. İşletmenin bir dilim baklavayı 738 liradan satışa sunması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Online satış platformunda paylaşılan fiyat listesinde sadece baklava değil, diğer tatlı çeşitlerinin de oldukça yüksek fiyatlarla satıldığı görüldü.

Kimi kullanıcılar fiyatları “lüks restoranı bile geçti” şeklinde eleştirirken, bazıları da “altın kaplama mı bu?” yorumlarıyla tepki gösterdi.

“ARTIK TATLI YEMEK DE ZENGİN İŞİ OLDU”

Kısa sürede gündem olan fiyat listesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, sosyal medya platformlarında “fahiş fiyat” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bazı kullanıcılar, “Artık tatlı yemek de zengin işi oldu” derken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.

İşte sosyal medyada gündem olan o tatlıcının fiyat listesi: