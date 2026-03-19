FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İtalya'da hükümetten akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimi

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için geçici tedbir alarak yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitti.

Meloni başkanlığında dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin etkileriyle mücadele için ülkede bir süredir tartışma konusu olan artan akaryakıt fiyatlarına müdahale etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 20 gün süreyle dizel, benzin ve LPG üzerindeki vergilerde indirim uygulanacağı belirtilerek dizel ve benzin için litre başına 25 sent, LPG için ise kilogram başına 12 sent fiyat indirimi uygulanacağı bildirildi.

Hükümetin, spekülasyonu önlemeye ve mücadele etmeye yönelik önlemler de öngördüğü kaydedildi.

Yakıt vergilerindeki indirim bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Meloni, sosyal medya mecralarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, "Bu açık ve acil bir amacı olan bir önlem paketidir. Hepimizin mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalıştığı bir kriz bu. Vatandaşlara göndermek istediğimiz mesaj ise basit. Olanlar hakkında spekülasyonu önlemek ve krizin sonuçlarının bu ülkenin ailelerini ve işletmelerini etkilemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, bu adımı atmakta geç kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri, ayrıca ülkede hafta sonu yapılacak hükümetin getirdiği yargı reformuna yönelik referanduma dikkati çekerek, akaryakıt indiriminin oylamadan birkaç gün önce yapılmasının "seçim yatırımı" olduğu görüşünü dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.92
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya indirim vergi akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.