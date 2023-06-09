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İTO'dan asgari ücret resti! "Kesinlikle olmaz" dedi, 11 bin TL beklentisi için hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

09.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, iş dünyasından bir açıklama geldi. İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücret zammının TL üzerinden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç'in çıkışı yeni tartışmalara yol açarken, kamuoyunda ise 11 bin TL'nin üzerinde bir beklenti oluştuğu vurgulandı. Enflasyonun düşmesine sebep olan önemli bir etkinin önümüzdeki aydan itibaren kalkacağına dikkat çeken gazeteci Mehmet Acet ise "Olumsuz bir şey var " dedi. Acet, 'yüzde 40' bandına dikkat çekti.

İTO'dan asgari ücret resti! "Kesinlikle olmaz" dedi, 11 bin TL beklentisi için hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

Asgari ücretle ilgili son dakika haberi: Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtına kilitlendi. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı çalışmalara çevrilirken, iş dünyasından dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammının TL bazlı belirlenmesi gerektiğini ifade etti. İTO Başkanı Avdagiç, "İş dünyamız, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti, yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir" diye konuştu.

İTO BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: BEKLENTİMİZ...

İTO Başkanı açıklamasının devamında is "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir. Böylece çalışanların enflasyon karşısında korunması gerçekleşmiş olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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İTO Başkanı'nın açıklamaları geniş yankı bulurken, mevcut olarak 8 bin 506 TL olan asgari ücrete Avdagiç'in önerdiği gibi bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 10 bin seviyesinde olacak.

KAMUOYUNDAKİ BEKLENTİ 11 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Ancak eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in '500 dolar civarı' mesajı sonrası kamuoyunda asgari ücretin 11 bin TL'nin üzerine çıkması beklentisi öne çıktı.

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YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA 11 BİN 910 TL'YE YÜKSELECEK

Eğer asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa maaşlar 10 bin 634 TL'ye; yüzde 30 zam yapılırsa 11 bin 059 TL'ye; yüzde 40 yapılırsa 11 bin 910 TL'ye yükselecek.

Haber Global canlı yayınına katılan gazeteci Mehmet Acet, asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"OLUMSUZ BİR ŞEY VAR" DİYEREK AÇIKLADI: YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE...

Acet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Enflasyon verisi burada temel alınacaktır. Bir aylık veri kaldı. Şu anda yüzde 15. Bunun üzerine ne kadar çıkılacak ona bakmak gerekiyor. Olumsuz bir şey var bunu da söyleyelim. Baz etkisi enflasyonun aşağı doğru gelmesinde katkı sağlamıştı. Şimdi bu baz etkisi önümüzdeki aydan itibaren kalkacak artık. Belli ki önümüzdeki aylarda yüzde 40 bandının da üzerine çıkabilecek bir enflasyonla ilerleyeceğiz. Daha zorlayıcı bir dönem olabilir."

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