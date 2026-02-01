FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İTO'ya göre yılın ilk fiyat artışları

İstanbul’da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış gösterdi.

İTO'ya göre yılın ilk fiyat artışları

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 4,56, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,28 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış kaydetti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE ULAŞTIRMA HARCAMA GRUBUNDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı ocakta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.

İstanbul’da 2026 yılı ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerde kış mevsimi etkisiyle izlenen artışlar ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENLER GRUBUNDA

Ocakta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 6,09 ile madenler oldu. Onu yüzde 2,67 ile yakacak ve enerji maddeleri izledi.

Fiyatlar, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,52, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,91 artış gösterirken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,60, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 5,04 azalış kaydedildi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 41,11, mensucatta yüzde 29,73, gıda maddelerinde yüzde 28,29, madenlerde yüzde 20,73, işlenmemiş maddelerde yüzde 20,24, yakacak ve enerjide yüzde 19,80, kimyevi maddelerde yüzde 16,65 olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin konutta 10 ilin kura tarihleri belli oldu 500 bin konutta 10 ilin kura tarihleri belli oldu
Birine 'güle güle' birine 'hoş geldin' diyorlar 'Pahalı değil, rağbet var'Birine 'güle güle' birine 'hoş geldin' diyorlar 'Pahalı değil, rağbet var'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fiyat ito
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.