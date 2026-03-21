FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzaha davette yeni dönem! Hazırlık başladı: Detaylar belli oldu

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ekonomi yönetimi sıkı tedbirlerini sürdürüyor. İzaha davetler ile süreci mercek altında tutan yönetim, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ekonomi yönetimi kayıt dışı ekonomiye son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerin arttığı ve yeni projelerin hazırlandığı konu ile ilgili bazı adımlar atılacak. İzaha davet ile hesap verebilirlik sağlamaya çalışan ekonomi yönetimi e-izah projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.
DENETİMLER ARTIYOR MU?

Ayrıca, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.
E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.