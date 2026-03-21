İzaha davette yeni dönem! Hazırlık başladı: Detaylar belli oldu

Ekonomi yönetimi kayıt dışı ekonomiye son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerin arttığı ve yeni projelerin hazırlandığı konu ile ilgili bazı adımlar atılacak. İzaha davet ile hesap verebilirlik sağlamaya çalışan ekonomi yönetimi e-izah projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.



DENETİMLER ARTIYOR MU?

Ayrıca, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.



E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.