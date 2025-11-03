Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: "Bir şans tanımıştık, selefinin kötü geleneğini devam ettirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapıldı. Saat 16.00'da başlayan toplantı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ÖZEL'E TEPKİ

"Ülkesini ve hükümetini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz stratejik hamlelerle Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bir üzüntümü samimiyetle paylaşmak istiyorum. Yeni Genel Başkan'a bir şans tanımıştık. Türkiye partisi olacağız sözüyle umutlanmıştık. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. Hem kendisini hem de partisini yabancılar karşısında küçük düşürdü."

500 BİN KONUT

"İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin konut vatandaşlara kiralanacak. Kuraları Aralık'ta çekiyoruz. İlk teslimatı Mart 2027'de yapacağız."

ALTAY TANKI

"Hedefimiz 6 yıl içerisinde 250 Altay tankını TSK'nın emrine vermektir. Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz."

HÜRJET VE KAAN

"HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız."

"İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz"

KARTALKAYA OTEL YANGINI

"Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü. Bilhassa 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangınının yüreklerimize açtığı yaralar halen tazedir. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyor. Mahkeme kararları bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. "

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında, kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz"