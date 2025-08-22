Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Düşürüldü... Şırnak'ta Dicle Elektrik'in dronuna silahlı saldırı

Dicle Elektrik, bölgede sıkça gündeme gelen kaçak elektrik kullanımını tespit etmek amacıyla jandarma destekli denetimlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde İdil ilçesine bağlı kırsal mahallelerde gerçekleştirilen kontrollerde, dron aracılığıyla yapılan taramalar güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz ilerlerken, Özbek köyü kırsalında beklenmedik bir saldırı meydana geldi.

DRONA ATEŞ AÇILDI

Kaçak kullanım taraması sırasında Dicle Elektrik’e ait drona uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre; açılan ateş sonucu dron hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri hızla müdahale ederek ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli karakola götürülürken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.