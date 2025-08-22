FİNANS

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Düşürüldü... Şırnak'ta Dicle Elektrik'in dronuna silahlı saldırı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Dicle Elektrik’in kaçak kullanım denetimlerinde kullandığı dron, kimliği belirsiz bir kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş edilerek düşürüldü. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, saldırı anı anbean kameraya yansıdı.

Devrim Karadağ

Dicle Elektrik, bölgede sıkça gündeme gelen kaçak elektrik kullanımını tespit etmek amacıyla jandarma destekli denetimlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde İdil ilçesine bağlı kırsal mahallelerde gerçekleştirilen kontrollerde, dron aracılığıyla yapılan taramalar güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz ilerlerken, Özbek köyü kırsalında beklenmedik bir saldırı meydana geldi.

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Düşürüldü... Şırnak ta Dicle Elektrik in dronuna silahlı saldırı 1

DRONA ATEŞ AÇILDI

Kaçak kullanım taraması sırasında Dicle Elektrik’e ait drona uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Düşürüldü... Şırnak ta Dicle Elektrik in dronuna silahlı saldırı 2

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre; açılan ateş sonucu dron hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Düşürüldü... Şırnak ta Dicle Elektrik in dronuna silahlı saldırı 3

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri hızla müdahale ederek ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli karakola götürülürken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

