Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı: 1999-2008 arasında çalışanlar dikkat! ‘Bu sadece bir sayı meselesi’ dedi, İstanbul’u işaret etti

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik hakkı talebiyle Ankara'da miting düzenledi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, emekliliğin bir hak olduğunu belirterek, çalışan, üreten ve emeklilik primlerini doldurmuş insanlara "17 ila 20 sene daha yaş bekle" demenin haksızlık olduğunu söyledi. Yapılan düzenlemelerin adaletli ve hakkaniyetli olması gerektiğini kaydeden Uğurlu, "Bu kadar yaş uçurumunu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan hemen bir an önce dönülmeli ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir” diye açıklamada bulundu.

“BU HAKKI ALACAĞIZ”

Uğurlu, Türkiye'de sistemin ve SGK'nın bütün yükünün 9 Eylül 1999 sonrası çalışanlarına yüklendiğini savunarak, “Bu adaletsizliği çözüp çözmemek sizin, ama sandıkta hesap sormak da bizim. Bugün burada hakkımıza sahip çıkarak, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış torunlarımıza çok kutsal, çok onurlu bir mücadele bırakıyoruz. Söz veriyorum, bu hakkı alacağız adaleti tecelli ettireceğiz” dedi.

1 GÜN İÇİN 17 YIL FAZLADAN ÇALIŞMA

Bilindiği üzere kademeli emeklilikte kritik tarihler 9 Eylül 1999 öncesindeki sigortalılar prim şartını tamamlayıp yaş beklemeden EYT yasası kapsamında emekli olmuştu. Ancak 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlarların bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak.

“ERKEN EMEKLİLİK YANLIŞ AMA KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ DOĞRU”

Milyonlar kademeli emeklilik düzenlemesi beklerken dikkat çeken İstanbul seçimi detayı ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında yayımladığı videosunda konuya ilişkin, ‘Ben her türlü erken emekliliğe karşıyım. Yani insanlar belli bir süre çalışıp ondan sonra emekli olmalıdır. 35 yaşında emekli olunmaz. Ama bir yandan da adalet diye bir şey var. Adalet şunu gerektiriyor. 1 günlük fark ile 17 yıl fark olmaz. Ben işe başlamışım sen benden 1 gün sonra işe başlamışsın. Sen benden 17 yıl sonra emekli olacaksın. Bu her türlü insafa da izana da her şeye aykırı. O yüzden bu arkadaşların kademeli emeklilik talebi doğrudur” ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE İSTANBUL SEÇİMİ DETAYI

Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT yasası için sözlerini anımsatarak, “Ya hiç yapamacaktın bu EYT’yi, tanımıyoruz diyecektin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en baştaki tavrı oydu. Sonra cumhurbaşkanlığı seçimi riske girmesin diye yaptı. Şimdi de belediye başkanlığı seçimi riske girmesin diye yapabilir. Çünkü İstanbul’u çok istediğini biliyoruz. Bu sadece bir sayı meselesi. İstanbul’da bunlar kaç kişi? Eğer İstanbul seçimlerini etkileyecek sayıda ise yapabilirler. Aksi takdirde yapmazlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EYT’nin hem devlet bütçesi hem şirket bütçelerine yük bindirdiğinin de altını çizen Altaylı, “Ekonomide ciddi bir sıkıntıya sevk etti. O yüzden normal şartlarda yapmazlar ama sayıları çoksa yaparlar” dedi.