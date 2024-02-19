FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı: 1999-2008 arasında çalışanlar dikkat! ‘Bu sadece bir sayı meselesi’ dedi, İstanbul’u işaret etti

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı: 1999-2008 arasında çalışanlar dikkat! ‘Bu sadece bir sayı meselesi’ dedi, İstanbul’u işaret etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
19.02.2024 07:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen 9 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar dün Ankara’da bir araya geldi. EYT’yi kıl payı kaçıranlar 1 gün için 17 yıl fazladan çalışmanın haksızlık olduğunu dile getirdi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Gazeteci Fatih Altaylı yaklaşan İstanbul seçimini dile getirerek, “Bu sadece bir sayı meselesi. İstanbul’da bunlar kaç kişi? Eğer İstanbul seçimlerini etkileyecek sayıda ise yapabilirler. Aksi takdirde yapmazlar” dedi.

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı: 1999-2008 arasında çalışanlar dikkat! ‘Bu sadece bir sayı meselesi’ dedi, İstanbul’u işaret etti

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik hakkı talebiyle Ankara'da miting düzenledi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, emekliliğin bir hak olduğunu belirterek, çalışan, üreten ve emeklilik primlerini doldurmuş insanlara "17 ila 20 sene daha yaş bekle" demenin haksızlık olduğunu söyledi. Yapılan düzenlemelerin adaletli ve hakkaniyetli olması gerektiğini kaydeden Uğurlu, "Bu kadar yaş uçurumunu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan hemen bir an önce dönülmeli ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir” diye açıklamada bulundu.

AA-20240218-33742170-33742165-EMEKLILIKTE_ADALET_DERNEGININ_KADEMELI_EMEKLILIK_MITINGI

“BU HAKKI ALACAĞIZ”

Uğurlu, Türkiye'de sistemin ve SGK'nın bütün yükünün 9 Eylül 1999 sonrası çalışanlarına yüklendiğini savunarak, “Bu adaletsizliği çözüp çözmemek sizin, ama sandıkta hesap sormak da bizim. Bugün burada hakkımıza sahip çıkarak, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış torunlarımıza çok kutsal, çok onurlu bir mücadele bırakıyoruz. Söz veriyorum, bu hakkı alacağız adaleti tecelli ettireceğiz” dedi.

iStock-872965830

1 GÜN İÇİN 17 YIL FAZLADAN ÇALIŞMA

Bilindiği üzere kademeli emeklilikte kritik tarihler 9 Eylül 1999 öncesindeki sigortalılar prim şartını tamamlayıp yaş beklemeden EYT yasası kapsamında emekli olmuştu. Ancak 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlarların bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak.

cats

“ERKEN EMEKLİLİK YANLIŞ AMA KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ DOĞRU”

Milyonlar kademeli emeklilik düzenlemesi beklerken dikkat çeken İstanbul seçimi detayı ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında yayımladığı videosunda konuya ilişkin, ‘Ben her türlü erken emekliliğe karşıyım. Yani insanlar belli bir süre çalışıp ondan sonra emekli olmalıdır. 35 yaşında emekli olunmaz. Ama bir yandan da adalet diye bir şey var. Adalet şunu gerektiriyor. 1 günlük fark ile 17 yıl fark olmaz. Ben işe başlamışım sen benden 1 gün sonra işe başlamışsın. Sen benden 17 yıl sonra emekli olacaksın. Bu her türlü insafa da izana da her şeye aykırı. O yüzden bu arkadaşların kademeli emeklilik talebi doğrudur” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (328)

KADEMELİ EMEKLİLİKTE İSTANBUL SEÇİMİ DETAYI

Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT yasası için sözlerini anımsatarak, “Ya hiç yapamacaktın bu EYT’yi, tanımıyoruz diyecektin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en baştaki tavrı oydu. Sonra cumhurbaşkanlığı seçimi riske girmesin diye yaptı. Şimdi de belediye başkanlığı seçimi riske girmesin diye yapabilir. Çünkü İstanbul’u çok istediğini biliyoruz. Bu sadece bir sayı meselesi. İstanbul’da bunlar kaç kişi? Eğer İstanbul seçimlerini etkileyecek sayıda ise yapabilirler. Aksi takdirde yapmazlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TÜRK LİRASI (388)

EYT’nin hem devlet bütçesi hem şirket bütçelerine yük bindirdiğinin de altını çizen Altaylı, “Ekonomide ciddi bir sıkıntıya sevk etti. O yüzden normal şartlarda yapmazlar ama sayıları çoksa yaparlar” dedi.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaş farkı eridi! ‘Aylık kazancım 60-70 bini buluyor’ dedi; Üniversite mezunları ise...Maaş farkı eridi! ‘Aylık kazancım 60-70 bini buluyor’ dedi; Üniversite mezunları ise...
Demirtaş takipçisine nasihat verdi: Allah rızası için...Demirtaş takipçisine nasihat verdi: Allah rızası için...
'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar
Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
En Çok Okunan Haberler
20 milyon TL'ye suikast girişimi! İYİ Parti'yi sarsan detaylar...

20 milyon TL'ye suikast girişimi! İYİ Parti'yi sarsan detaylar...

Adıyaman'da korkunç kaza! 150 metreden düştü

Adıyaman'da korkunç kaza! 150 metreden düştü

Demirtaş takipçisine nasihat verdi: Allah rızası için...

Demirtaş takipçisine nasihat verdi: Allah rızası için...

'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

Araç sahipleri dikkat! O uygulama yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! O uygulama yarın başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.