Kadınlara SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan annelere erken emeklilik müjdesi verildi. Kadınlar için özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla kadınların doğum ve sonrasında çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme yönelik geriye dönük prim ödemesi imkânı tanınmıştır. Doğum borçlanması annelerin çalışma hayatına katılımını arttırmak ve kadın istihdamını güçlendirmek için getirilen sosyal imkanlar arasında yerini almıştır. 4A, 4B veya 4C statüsünde sigortalı olarak çalışan anneler ilk sigorta giriş tarihinin ardından doğan çocukları için SGK’ya borçlanabiliyorlar.

Doğum ve sonrasındaki istirahat döneminde çalışan anneler işyerinden belirli bir süre ile ayrılmak zorunda kalırlar. Bu dönemde genellikle kadınlara ücretsiz izin kullandırılır ve işverenler sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmez. Annelerin bu mağduriyetini geçirmek için devlet doğum borçlanması formülünü geliştirdi. Doğum borçlanması hakkıyla çalışan anneler doğum nedeniyle uzak kaldıkları döneme dair prim ödemelerinin daha sonraki süreçte ödeyerek erken emeklilik hakkını kazanabiliyorlar. Doğum borçlanması yasasında yapılan değişiklik ile; kadınlar sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptıkları doğumlar için belirlenen şartlara uygun olması halinde üç çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Kadın işçilerin emeklilik için yaş ve yıl şartları uygun ise; 2760 gün prim ödemesi ile 6 yıl erken emekli olabiliyorlar.