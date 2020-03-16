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Kadınlara SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Doğum ve sonrasındaki süreçte çalışma hayatından uzak kalan kadınlara tanınan prim ödemesi sayesinde anneler erken emekli olabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Doğum borçlanması prim ödemeleri ne kadardır? Doğum borçlanması için belirlenen şartlar nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Kadınlara SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan annelere erken emeklilik müjdesi verildi. Kadınlar için özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla kadınların doğum ve sonrasında çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme yönelik geriye dönük prim ödemesi imkânı tanınmıştır. Doğum borçlanması annelerin çalışma hayatına katılımını arttırmak ve kadın istihdamını güçlendirmek için getirilen sosyal imkanlar arasında yerini almıştır. 4A, 4B veya 4C statüsünde sigortalı olarak çalışan anneler ilk sigorta giriş tarihinin ardından doğan çocukları için SGK’ya borçlanabiliyorlar.

Doğum ve sonrasındaki istirahat döneminde çalışan anneler işyerinden belirli bir süre ile ayrılmak zorunda kalırlar. Bu dönemde genellikle kadınlara ücretsiz izin kullandırılır ve işverenler sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmez. Annelerin bu mağduriyetini geçirmek için devlet doğum borçlanması formülünü geliştirdi. Doğum borçlanması hakkıyla çalışan anneler doğum nedeniyle uzak kaldıkları döneme dair prim ödemelerinin daha sonraki süreçte ödeyerek erken emeklilik hakkını kazanabiliyorlar. Doğum borçlanması yasasında yapılan değişiklik ile; kadınlar sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptıkları doğumlar için belirlenen şartlara uygun olması halinde üç çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Kadın işçilerin emeklilik için yaş ve yıl şartları uygun ise; 2760 gün prim ödemesi ile 6 yıl erken emekli olabiliyorlar.

Doğum Borçlanmasında Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? Kimler Doğum Borçlanması Hakkından Yararlanabilir?

Her doğum için yapılabilen borçlanma sigortalı olarak çalışan annelerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına imkan tanır. Annelerin uzak kaldıkları dönemleri borçlanabilmesi için gerekli olan koşullar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir:

  • 4A statüsünde sigortalı olarak çalışan kadınların doğumdan öncesinde işveren tarafından sigortalılık halinin tescil edilmesi ve adına prim ödemelerinin yapılmış olması gerekir.
  • Kendi adına bağımsız 4B statüsünde sigortalı olarak çalışan kadınların doğumdan öncesinde prim ödemesine bakılmaksızın sigortalılık halinin bildirilmiş olması gerekir.
  • Kamu görevlisi olarak 4C statüsünde sigortalı olarak çalışan kadınların sigortalılık halinin doğum öncesinde tescil edilmesi şarttır.
  • Doğum borçlanması hakkından yararlanmak isteyen kişinin borçlanma yapacağı doğumun öncesinde çalışmaya başlamış olması ve sigorta girişinin yapılması koşulu aranır. (Emeklilik hesaplamasından farklı olarak; doğum borçlanmasında staj tarihi sigortalılık başlangıcı olarak sayılır)
  • Borçlanma yapılacak süre içerisinde doğan bebeğin yaşaması gerekir.
  • Doğum döneminde ya da sonrasında işveren veya kurum tarafından kadın işçi adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilir?

Doğum borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapılabilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na başvuru dilekçesiyle ya da e-Devlet kapısı üzerinden taleplerini iletebilirler. Borçlanma başvurusunu iletmek isteyenlerin ilgili kuruma üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ve doğum borçlanması formu ile gitmeleri yeterlidir.

Doğum borçlanması için kişinin işveren ya da kurumdan herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Doğum borçlanması dilekçesini ilgili kurum ya da kuruluşlara ileten kişilerin talebi, SGK hizmet kayıtlarından tespit edilerek sonuçlandırılır.

Doğum Borçlanması Prim Ödemesi Miktarı Ne Kadardır?

Doğum borçlanması prim ödemeleri, asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2020 yılında asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardından doğum borçlanmasının alt ve üst sınırları da düzenlenmiştir. Doğum borçlanmasında ödenecek en düşük miktar günlük olarak asgari ücretin yüzde 32’si; en yüksek tutar ise günlük olarak asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Erken emeklilik, doğum borçlanması,

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