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Kadınlara ve çocuklara karşılıksız ödeme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 500 TL aylık ve karşılıksız destek açıklaması!

31.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan destek ödemesi ile kadınları ve çocuklara aylık, karşılıksız yardım yapılması planlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan bütün vatandaşlara, tek kimlik kartı başvurusu karşılığında aylık ödeme yapılabilecek. Peki gerekli şartlar neler? İşte ödemenin detayları...

Kadınlara ve çocuklara karşılıksız ödeme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 500 TL aylık ve karşılıksız destek açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde hizmetlerine devam etmeyi sürdürüyor. Bakanlıktan bu kez yalnızca kadınları ve çocukları ilgilendiren düzenli nakit yardımlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. İşte bakanlığın kadın ve çocuklar için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri hakkındaki ayrıntılar ve başvuru şartları...

KADINLARA VE ÇOCUKLARA KARŞILIK ÖDEME DESTEĞİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybetmiş olan kadınlara düzenli nakit ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Sadece resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan kadınlar için geçerli olan bu hizmetin, detayları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı" başlığı altında başvurulara açmış olduğu yardım modelinin, 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayabilen kadınlar için geçerli olduğu ifade edildi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 500 TL olarak belirlenmiş olan yardım tutarının, her ay için hesaplanacağı ancak 2 ayda bir olacak şekilde hesaplara aktarılacağı bilgisi yayınlandı.

AİLESİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLARA DA DESTEK VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli nakit ödeme hizmetlerinden birisi de annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan çocuklar için yapılacak. Bakanlık tarafından yapılmış olan duyuruya göre 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her çocuğa her ay için hesaplanan ancak iki ayda bir olacak şekilde hesaplara aktarılacak olan 300 TL'lik nakit ödemenin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Destek ödemesine başvuruda bulunmak için ise Sosyal Hizmet Müdürlüklerini veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını şahsen ziyaret etmek gerekmekte. Ayrıca iki kurum tarafından da kabul edilen yardım başvuruları sırasında kimlik kartlarının ibraz edilmesi de zorunlu olmakta.


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