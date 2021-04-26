FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu bankalarından dev finansman

Kamu bankalarından dev finansman

26.04.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında kamu kurumları ve özel kuruluşla 2 milyar 225 milyon dolarlık Hazine garantili finansman sağlarken, bunun 4'te 3'ünü kamu bankaları aldı

Kamu bankalarından dev finansman

Kamu kurumları ve özel kuruluşlar 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolarlık Hazine garantili kredi finansmanı sağlarken, bunun 4'te 3'ünü kamu bankaları aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Hazine garantisiyle kamu kurumları ve özel kuruluşların dış finansman kaynaklarından sağladığı krediler 2019 yılında 2 milyar 793 milyon dolar iken 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolar oldu.

Söz konusu kredilerin yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolarlık kısmı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, 426 milyon doları yabancı ticari bankalardan, 600 milyon doları da diğer uluslararası kuruluşlardan temin edildi.

Söz konusu kaynağın 4'te 3'üne karşılık gelen 1 milyar 678 milyon doları kamu bankalarınca sağlanırken, bu dönemde Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) 526 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 901 milyon dolar, Türkiye Vakıflar Bankası da 250 milyon dolarlık yabancı finansman temininde bulundu.

Finansal olmayan kuruluşlar arasında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 347 milyon dolarlık Hazine garantili kredi alırken, özel finansal kuruluşlar arasında bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 200 milyon dolarlık krediye Hazine garantisiyle ulaştı.

2021'DE TOPLAM 3 MİLYAR 209 MİLYON DOLARLIK GERİ ÖDEME YAPILACAK

Öte yandan, 2012 yılından 31 Mart 2021'e kadar Hazine garantili kredilerde 12 milyar 882 milyon dolarlık geri ödeme gerçekleştirilirken, bunun 12 milyar 615 milyon doları kuruluşlar tarafından, 267 milyon doları da Hazinece yapıldı. Hazinenin ödediği kısmın 245 milyon dolarını mahalli idare borçları oluşturdu.

Geçen yıl Hazine garantili kredilerden toplam 1 milyar 932 milyon dolarının ödemesi yapıldı. Bunun 1 milyar 907 milyon doları kredi alan kuruluşlarca, 25 milyon doları da Hazine tarafından karşılandı. Hazinenin ödediği söz konusu tutar mahalli idarelerin aldığı kredilerden oluştu.

Ayrıca, bu yıl 31 Mart itibarıyla Hazine garantili kredilerin 1 milyar 582 milyon dolarlık geri ödemesi gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, Hazine garantili kredilerin geri ödeme projeksiyonlarına bakıldığında, 2021'de 219 milyon doları faiz, 2 milyar 990 milyon doları anapara olmak üzere 3 milyar 209 milyon dolarlık ödeme yapılması öngörülüyor.

Söz konusu kredi geri ödemelerinin 2022'de toplam 1 milyar 972 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 693 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 466 milyon dolar, 2025'te 1 milyar 159 milyon dolar olması planlandı. 2026 ve sonrasında yapılacak ödemelerle tutar 16 milyar 476 milyon doları bulacak.

Kaynak: AA

Çelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık ihracatÇelik sektöründen ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık ihracat


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
AKSUNGUR için yeni atış menzili hedefi!AKSUNGUR için yeni atış menzili hedefi!
Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Çalışmalar bitti! Değeri katlanacak

Çalışmalar bitti! Değeri katlanacak

Altın güne nasıl başladı?

Altın güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.