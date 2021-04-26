Kamu bankalarından dev finansman

Kamu kurumları ve özel kuruluşlar 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolarlık Hazine garantili kredi finansmanı sağlarken, bunun 4'te 3'ünü kamu bankaları aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Hazine garantisiyle kamu kurumları ve özel kuruluşların dış finansman kaynaklarından sağladığı krediler 2019 yılında 2 milyar 793 milyon dolar iken 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolar oldu.

Söz konusu kredilerin yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolarlık kısmı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, 426 milyon doları yabancı ticari bankalardan, 600 milyon doları da diğer uluslararası kuruluşlardan temin edildi.

Söz konusu kaynağın 4'te 3'üne karşılık gelen 1 milyar 678 milyon doları kamu bankalarınca sağlanırken, bu dönemde Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) 526 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 901 milyon dolar, Türkiye Vakıflar Bankası da 250 milyon dolarlık yabancı finansman temininde bulundu.

Finansal olmayan kuruluşlar arasında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 347 milyon dolarlık Hazine garantili kredi alırken, özel finansal kuruluşlar arasında bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 200 milyon dolarlık krediye Hazine garantisiyle ulaştı.