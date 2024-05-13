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Kamu personeli servisleri kaldırıldı: Giderler 3 kat artmıştı: Toplu taşıma kartı geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.05.2024 11:21
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Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. En dikkat çeken konuların başında kamudaki taşıt yasısı gelirken merak edilen tüm detayları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Kamuda çalışan personelin servisleri için karar alındı. Bakan Şimşek, “Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak” dedi. Kamu personeli için toplu taşıma kartı geleceği öğrenildi. İşte detaylar.

Kamu personeli servisleri kaldırıldı: Giderler 3 kat artmıştı: Toplu taşıma kartı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak'ta 141,7 milyon, Şubat'ta 379,6 ve Mart'ta 477,3 milyon olmak üzere 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplam 998,6 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplam 363.5 milyon lira olduğu dikkate alındığında servis taşımacılığına devletin ödediği paranın yaklaşık 3 kat arttığı görüldü. 2023 yılın tamamında bu gider toplam 2 milyar 611 milyon lira olmuştu.

Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı

KAMUDA ‘TAŞIT’ TASARRUFU

Kamuda tasarruf adımları kapsamında personel servisleri için yeni bir karar alındı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

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TOPLU TAŞIMA VARSA SERVİS YOK

Şimşek burada yaptığı konuşmasında kamudaki taşıt durumuna değinerek, “3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak” ifadelerini kullandı.

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KAMU PERSONELİ İÇİN TOPLU TAŞIMA KARTI GELİYOR

Bu kapsamda ilk uygulamanın büyükşehirlerde hayata geçmesi beklenirken yeni sistemin nasıl işleyeceğine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre kamu personeline toplu taşıma kartı verilmesinin planlandığı belirtildi. Bu kapsamda günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı dile getiriliyor.


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