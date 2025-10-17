Kamu zararı 100 milyon TL'den fazla! Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı da aralarında... 8 kişi tutuklandı, Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) yönelik ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla operasyon düzenlendi. Kurumdaki usulsüzlüklerin, Merkez Bankası’nın kendi iç denetimi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

KAMU ZARARI 100 MİLYON TL'DEN FAZLA

Gazeteci İsmail Saymaz konuyla ilgili olarak yaptığı haberinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığının tespit edildiğini aktardı.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI EMRAH ŞENER DE ARALARINDA

Saymaz başlatılan soruşturma kapsamında Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un aralarında olduğu sekiz kişi tutuklandığını da belirtti.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan TCMB tarafından BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin duyuru yapıldı.

TCMB'nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda BKM'nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda, bankamız başkanlık makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır." denildi.

"SUÇ ŞÜPHESİ İÇEREN BULGULARIN YER ALMASI ÜZERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Duyuruda, "Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.