FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamuda maaşları arttıracak 7 düzenleme için düğmeye basıldı!

Kamuda maaşları arttıracak 7 düzenleme için düğmeye basıldı!

16.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet milyonlarca vatandaşın maaşlarını arttıracak uygulamalar için düğmeye bastı. Kamuda devreye alınacak 7 yeni uygulama ile yılın ikinci yarısından itibaren önemli değişiklikler yaşanacak. Öncelikli olarak mayıs ayınca Meclis’e gelecek 3600 ek gösterge ile bu sorun ortadan kaldırılacak. Bununla birlikte sözleşmeli çalışanlar için de kadro oluşturulacak, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek. İşte kamuda yapılacak yeni düzenlemenin detayları…

Kamuda maaşları arttıracak 7 düzenleme için düğmeye basıldı!

Milyonlarca vatandaşın beklediği maaş artışlarıyla ilgili rakamlar netleşiyor. Hükümet kamu çalışanları için 7 ayrı düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak, idari kadrolar ek göstergeye kavuşacak, unvana ve sorumluluğa göre ek gösterge olacak, 530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek, kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek, sosyal haklar eşitlenecek, kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek…

Kamuda uygulamaya konacak yeni düzenlemelerden ilki 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere verilecek haklar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

iStock-998178586

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.

iStock-898586120

Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

Ek gösterge artışı kariyer meslekler dediğimiz üst düzey memurlar için de geçerli olacak. Ayrıca şube müdürleri, daire başkanları üniversitelerdeki genel sekreter yardımcıları ve mahalli idarelerdeki yöneticiler açısından da değerlendirilecek.

Memur-Sen'den asgari ücret ikinci zammı için çağrı! 'Sistemi değiştirelim, sonra eskiye döneriz'Memur-Sen'den asgari ücret ikinci zammı için çağrı! 'Sistemi değiştirelim, sonra eskiye döneriz'

SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN HAKLARI

Bu arada ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeye kavuşacak.

Yine 52. maddede belirtilen sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da ek gösterge görüşmeleri paralelinde devam ediyor. Bu sayede 4B'li olarak ifade edilen sözleşmeli personeldeki dağınık yapı sadeleşecek ve 4A'lı dediğimiz memur kadrolarındaki haklar onlara da verilmiş olacak.

iStock-1298335736

Bu sayede 4B'li personelin sosyal ve mali hakları değişmiş olacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi haklara kavuşacak.

Tecrübeli sözleşmeli personelin imza yetkisi de olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 39 ayrı statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülüyor. Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturuluyor.

Yapılan toplantılara kamunun temsilcilerinin yanında Memur- Sen yöneticileri de katılarak taleplerini ve önerilerini sunuyor. Böylece taslak metinler ortak akılla çıkmış oluyor.

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Mayıs ayında kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.

Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.

iStock-1297262142

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak. Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini de alacak. (SABAH)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5-10-20 bin TL karşılıksız destek! 5-10-20 bin TL karşılıksız destek!
Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…
Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Mansur Yavaş: Merak etme, veto edeceğim

Mansur Yavaş: Merak etme, veto edeceğim

Kritik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Kritik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.