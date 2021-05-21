Kapanmanın ilk haftasında kartlı harcamalar sert geriledi

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerinin ilk haftasında kartlı harcamaların sert bir şekilde gerilediği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 7 Mayıs haftasında kartlı harcamalarda 20,7 milyar TL ile Aralık ayından bu yana en düşük haftalık hacim kaydedildi. Bir önceki hafta kartlı harcamalar 28,2 milyar TL olmuştu. Böylelikle tam kapanmanın ilk haftasında kartlı harcamalarda yüzde 27'lik bir düşüş izlendi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Kartlı harcamalarda en sert düşüş yaşanan grup kuyum harcamaları oldu. Buna göre kuyum harcamaları tam kapanmanın ilk haftasında yüzde 66 düştü. Kuyum harcamalarını yüzde 64 düşüşle mobilya dekorasyon, yüzde 58 gerilemeyle araç kiralama, satış, servis ve yedek parça grubu izledi.

Tam kapanmanın ilk haftasında kartla yapılan havayolu harcamalarının ise arttığı görüldü. Verilere göre havayolu harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 6 artış kaydetti ve 425,8 milyon TL oldu. Havayolu harcamalarıyla birlikte sosyal kulüp, dernek grubu harcamaları da bir önceki haftaya göre artış gösterdi.



