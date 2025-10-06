Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik gemi yanaştı

Limandan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan yola çıkan 19 bin 313 TEU kapasiteli MSC DITTE isimli konteyner gemisinin, "East Med Hub 2 (EMH2) Terminali"ne yanaşması törenle kutlandı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende, liman için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "MSC DITTE'nin limanımıza yanaşması, Mersin'in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Singh, 400 metrelik gemilerin küresel tedarik zincirinde "kilit oyuncu" olduğunu, daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri sayesinde lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sunduklarını bildirdi.

Bu gemilerin, karbon emisyonunu azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin güçlü destekçilerinden olduğunu anlatan Singh, şu bilgileri paylaştı:

"Limanda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. Mersin Uluslararası Limanı, EMH2 Terminali'nin rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıyı tamamlamış durumdadır. EMH2 yatırımımız Mersin'i küresel deniz ticaretinde daha da güçlü bir noktaya taşımıştır. EMH2 ile yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünün daha da ileriye taşımak için sorumlulukla ve kararlılıkla çalışmaya, yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner de Mersin'in, Anadolu'yu dünyaya, dünyayı da Anadolu'ya bağlayan en önemli ticaret kapısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"MSC DITTE gemimiz, tiger servisimizin (Asya-Akdeniz arasında kullanılan konteyner nakliye hattı) en büyük üyelerinden bir tanesidir. Dünya ticaretinin önemli pazarlarından biri olan Batı Afrika ve Uzak Doğu bölgelerine hızlı ve direkt bağlantı sağlayacaktır. MSC, Türkiye'ye her zaman inandı ve bu inancını ülke çapında yatırımlarını sürdürerek göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Bu yatırımların yanında bu inancın bir sembolü de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bugün dünya sularında seyreden dünyanın en büyük gemisine 'Türkiye' ismini vermesidir."

Törene, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kubilay Uyar, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, MSC Yurtdışı Terminaller Koordinatörü İbrahim Tosunoğlu, MSC Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uygun, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, Türk-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Salih Çelik, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut da katıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır