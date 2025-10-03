FİNANS

Karadeniz'de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin Kefken açıklarında karaya oturan RAPID isimli gemiyle ilgili müdahale sürecini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Gemiden 35 metreküp yakıtı güvenle tahliye ettik, sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı olmadı" dedi.

Karadeniz’de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı'
Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Eylül’de Kocaeli’nin Kefken açıklarında karaya oturan RAPID isimli gemiyle ilgili müdahale sürecini değerlendirdi. Bartın’dan Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na 2 bin 135 ton alçı taşı taşıyan 81,6 metre boyundaki geminin, fırtına ve 2,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle rotasından çıktığını söyleyen Uraloğlu, “Geminin karaya oturduğu ihbarını 18 Eylül günü 05.34’te aldık. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizin koordinasyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz unsurlarını derhal bölgeye sevk ettik. Kefken Liman Başkanımızı da olay yeri koordinatörü olarak görevlendirdik.” dedi.

Karadeniz’de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı 1

"7 MÜRETTEBATI GÜVENLE TAHLİYE ETTİK"

Mürettebatın güvenliği için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirten Uraloğlu, “Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter saat 07.00’de bölgeye intikal etti. Saat 10.24’te 6’sı Ukrayna, 1’i İran uyruklu olmak üzere toplam 7 mürettebat güvenle tahliye edildi. Can kaybı yaşanmadan süreci başarıyla tamamladık.” açıklamasında bulundu.

Karadeniz’de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı 2

"GEMİDE AĞIR HASARLAR TESPİT ETTİK"

Gemide yapılan sualtı incelemelerine de değinen Uraloğlu, “İskele tarafında baş kısma yakın bölümde 4 metrelik yırtık, makine dairesinin alt tarafına gelen kısımlarda ezikler ve göçükler, dümen ve pervane aksamında ağır hasarlar belirledik.” bilgisini paylaştı.

Karadeniz’de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı 3

KURTARMA PLANI HAZIRLANDI!

Geminin seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından risk taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “Kefken Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yakıt sızıntısı olmaması için geminin etrafı bariyerle çevrildi. Böylece olası risklere karşı her türlü önlemimizi aldık. Gemi bulunduğu yerden en kısa sürede, sorumlu taraflar olan gemi donatanı ve gemi sigortacısı tarafından kaldırılarak deniz emniyeti süratle sağlanacaktır .” dedi.

Karadeniz’de nefes kesen operasyon! Bakan Uraloğlu duyurdu: Sürecin hiçbir aşamasında sıkıntı olmadı 4

"35 METREKÜP YAKITI GÜVENLE TAHLİYE ETTİK"

Operasyonun en kritik bölümünün yakıt tahliyesi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“30 Eylül günü yakıt ve yağ tahliyesine başladık. 1 Ekim itibarıyla operasyon tamamlandı. Gemiden toplam 35 metreküp yakıtı güvenle tahliye ettik. Sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı olmadı.”

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli liman Abdulkadir Uraloğlu
