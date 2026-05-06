Karar verildi: Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Risk açıklandı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri listesine bir yeni ürün daha eklendi. Yapılan açıklamada ürünle ilgili riskler belirtilirken ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. İşte ayrıntılar...
Bakanlığın yayınladığı son listede, Doffbi marka çocuk giyim ürünü olan Çocuk Sweatshirt yer aldı.
Ürünün taşıdığı riskler olarak; "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.)" belirtildi.
Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Ürünün baş ve boyun bölgesinde fonksiyonel kordon boğulma ve yaralanmaya sebebiyet vermesi" açıklaması yapıldı.
Ürünle alakalı önlem de alındı ve piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.
