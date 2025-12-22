FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı belirleniyor. Kriminal Polis Laboratuvarı’ndaki uzmanlar, sahte imzalar ve tahrif edilmiş senetler konusunda uyarıda bulundu. Kargonuzu alırken imza konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. İşte detaylar...

Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

Uzmanlar, kargo teslimi sırasında imza atarken hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl önemli uyarılarda bulundu.

Bingöl, "Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır." dedi.

İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" diye konuştu.

Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz 1

ŞASİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLMİŞ ARAÇLAR İNCELENİYOR

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda hizmet veren İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de şasi numarası değiştirilmiş araçlar inceleniyor. İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ziya Güneş, "İş yoğunluğumuzun çoğunu, halk arasında 'change' olarak tarif edilen motor şasi numarası değiştirilmiş ya da yok edilmiş araçlar oluşturmaktadır. Burada uzman ve asistan arkadaşlarımızın gerek fiziksel gerekse de kimyasal uğraşları sonucunda motor veya şasi numarasının tespitini ve aracın kimliklendirilmesini yapıp, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu duyurduTuristik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu
Fiyatı 3 bin TL'yi aştı! Dolandırıcılar harekete geçti: 'Sağlığınızdan olmayın'Fiyatı 3 bin TL'yi aştı! Dolandırıcılar harekete geçti: 'Sağlığınızdan olmayın'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kargo imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.