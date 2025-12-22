Kargo bekleyenler dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

Uzmanlar, kargo teslimi sırasında imza atarken hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl önemli uyarılarda bulundu.

Bingöl, "Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır." dedi.

İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" diye konuştu.

ŞASİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLMİŞ ARAÇLAR İNCELENİYOR

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda hizmet veren İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de şasi numarası değiştirilmiş araçlar inceleniyor. İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ziya Güneş, "İş yoğunluğumuzun çoğunu, halk arasında 'change' olarak tarif edilen motor şasi numarası değiştirilmiş ya da yok edilmiş araçlar oluşturmaktadır. Burada uzman ve asistan arkadaşlarımızın gerek fiziksel gerekse de kimyasal uğraşları sonucunda motor veya şasi numarasının tespitini ve aracın kimliklendirilmesini yapıp, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz" dedi. Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır