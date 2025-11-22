FİNANS

Kargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay oldu: Aralarında mekatronik mühendisi bile var

Devrim Karadağ

Bir kargo kuryesinin sosyal medyada paylaştığı video geniş yankı uyandırdı. Söz konusu videoda bir kurye, meslektaşlarına “Ne mezunusunuz?” diye sordu. Aldığı yanıtlar ise duyanların şaşırıp kalmasına sebep oldu. Mekatronik mühendisliğinden çalışma ekonomisine, edebiyat bölümünde eski astsubaya kadar gelen cevaplar videonun kısa sürede viral olmasını sağladı.

Bir kargo şirketinde çalışan bir kurye, iş arkadaşlarına “Ne mezunusunuz?” sorusunu yönelttiği anları sosyal medyada paylaştı. Sıradan görünen sorunun ardından gelen yanıtlar ise büyük şaşkınlık yaratıp kısa sürede gündem oldu.

ARALARINDA MEKATRONİK MÜHENDİSİ BİLE VAR

Kuryelerin mezuniyetleri şöyle sıralandı:

  • Mekatronik Mühendisliği
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İşletme
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Bölümü
  • Eski astsubay

VİRAL OLDU

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kullanıcı yorumlarında, farklı üniversite ve bölümlerden mezun gençlerin iş bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

YORUM YAĞDI: "DİPLOMALAR RAFTA KALDI"

Videonun altına, “Diplomalar raflarda, gençler sahada” gibi binlerce yorum yapıldı.

Video, hem istihdam sorununu hem de gençlerin değişen çalışma koşullarını yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: (TikTok | sporcukurye)

