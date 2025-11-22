Kargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay oldu: Aralarında mekatronik mühendisi bile var

Bir kargo şirketinde çalışan bir kurye, iş arkadaşlarına “Ne mezunusunuz?” sorusunu yönelttiği anları sosyal medyada paylaştı. Sıradan görünen sorunun ardından gelen yanıtlar ise büyük şaşkınlık yaratıp kısa sürede gündem oldu.

ARALARINDA MEKATRONİK MÜHENDİSİ BİLE VAR

Kuryelerin mezuniyetleri şöyle sıralandı:

Mekatronik Mühendisliği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Bölümü

Eski astsubay

VİRAL OLDU

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kullanıcı yorumlarında, farklı üniversite ve bölümlerden mezun gençlerin iş bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

YORUM YAĞDI: "DİPLOMALAR RAFTA KALDI"

Videonun altına, “Diplomalar raflarda, gençler sahada” gibi binlerce yorum yapıldı.

Video, hem istihdam sorununu hem de gençlerin değişen çalışma koşullarını yeniden tartışmaya açtı.

