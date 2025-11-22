Kargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay oldu: Aralarında mekatronik mühendisi bile var

Bir kargo şirketinde çalışan bir kurye, iş arkadaşlarına “Ne mezunusunuz?” sorusunu yönelttiği anları sosyal medyada paylaştı. Sıradan görünen sorunun ardından gelen yanıtlar ise büyük şaşkınlık yaratıp kısa sürede gündem oldu.
Kuryelerin mezuniyetleri şöyle sıralandı:
Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Birçok kullanıcı yorumlarında, farklı üniversite ve bölümlerden mezun gençlerin iş bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
Videonun altına, “Diplomalar raflarda, gençler sahada” gibi binlerce yorum yapıldı.
Video, hem istihdam sorununu hem de gençlerin değişen çalışma koşullarını yeniden tartışmaya açtı.
Kaynak: (TikTok | sporcukurye)
