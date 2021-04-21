FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Karpuz erken çıktı, üreticisinin yüzünü güldürdü

Karpuz erken çıktı, üreticisinin yüzünü güldürdü

21.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ta 4 ay önce seraya ekilen karpuzun hasatına başlanırken, karpuzun toptancı halinde 7 liraya kadar alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor. Serada erkenci karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar karpuzlarının kalitesinden ve fiyatından memnun olduğunu söyledi.

Karpuz erken çıktı, üreticisinin yüzünü güldürdü

Ocak ayında serada ekimi gerçekleştirilen erkenci karpuzların hasatına başlandı. 15 dönüm sera içerisinde karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar, “Hasadımız bir haftalık olgunluk süresi zarfında daha da yoğunlaşacak. Kalitesi güzel, tadı güzel, on numara karpuz yetiştiriyoruz” dedi.

8da951da-857b-4da7-8e0e-84b65061adc1

"ÖRGÜ ALTI ÜRETİMİN MALİYETİ YÜKSEK"

Örtü altında üretilen mevsimin ilk turfanda karpuzların hem iç pazara hem de ihracata gittiğini belirten Ziraat Mühendisi Osman Coşar halde 6-7 liradan alıcı bulan karpuzun açık alana nazaran hem bakımının daha zor hem de üretim maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Osman Coşar, “Örtü altında üretilen karpuzların yetişmesi yaklaşık üç-üç buçuk aylık bir sürede oluyor. Bu süre zarfında soğuk kış koşullarında fark etmiyor sürekli başında bakımını yapıyoruz. Gübreleyip ilaçlıyoruz. Çeşit çeşit bakımları var” ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİMİZİN YÜZÜ HEP GÜLSÜN"

Sezonun ilk örtü altı karpuzlarını yerinde kontrol eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin üreticilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği ürünlerinin karşılığını almasının üretime devam etmeleri açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Üreticilerimiz bilhassa salgın döneminde seri bir şekilde çalıştılar. Şu anda iç pazarın taleplerini karşılayacak üretime sahibiz. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bakanlığımızdan ithalatı yasaklamasını, ihracat yollarını açmasını talep ediyoruz” dedi.

İHA

Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildiSezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
16 bin liraya kendi karavanını yaptı! 16 bin liraya kendi karavanını yaptı!
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

DeCurret'te sürpriz Ripple ve Doge adımı!

DeCurret'te sürpriz Ripple ve Doge adımı!

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.