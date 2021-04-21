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Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi

21.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sezonun ilk kirazı hasat edildi. Kuzey yarımkürenin ilk açık alan kirazı açık arttırmayla 500 TL’den satıldı.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplandı.

Bu yıl Manisa'da mart ve nisan aylarında etkili olan soğuk nedeniyle ilk kiraz, önceki yıllarda alışılageldiği gibi Sancaklıbozköy Mahallesi yerine Çobanisa Mahallesi'nde olgunlaştı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Yavuz Tun, alım merkezinin yolunu tuttu.

Kirazda ilk ürünün hasat törenine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

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Öztürk, gazetecilere, Manisa'nın Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna belirtti.

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Kiraz üretim alanı anlamında ikinci, rekoltede ise dördüncü sırada olduklarını belirten Öztürk, "Fakat Manisa'nın en önemli özelliği erkenci bölge olması. Kuzey yarım kürenin açık alanda yetişen ilk kirazını burada hasat ediyoruz." dedi.

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Hayrettin Uçak da kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli bir sezon beklediklerini belirterek, "Biz kaliteli bir ürün ürettiğimiz zaman ister istemez talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz. Üretilen ürünleri katma değerli olarak ihracat yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sezonun ilk kirazını üreten Yavuz Tun, bu yıl erkenci kirazı ilk hasat eden çiftçi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Tarımsal olarak Manisa’nın Türkiye sıralamasında 5. Sırada yer aldığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Tarımsal gayrisafi hasılada ilimiz 5. sırada yer alıyor. Toplamda da 500 milyon doların üzerinde bir ihracatımız var. Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz. Manisa deyince akla ilk anda üzüm ve zeytin geliyor ama 13 bin kilometrekarelik alana baktığımız zaman tarımsal çeşitlilik anlamında her türlü ürünün üretimi yapılmakta. Son teknoloji yeniliklerini de kullanarak çiftçilerimiz ihracata uygun halde üretimlerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.

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KUZEY YARIMKÜRENİN İLK KİRAZI AÇIK ARTTIRMAYLA 500 TL’DEN SATILDI

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilk kiraz için kilogramı 200 TL’den teklif verdi. Teklifi 350 TL vererek arttıran Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın ardından kiraz tüccarı İbrahim Bodur ürün için 500 TL fiyat verdi. Bodur, 70 kilogram kirazı alarak açık arttırmayı kazandı.

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"SEMBOLİK BİR RAKAM"

Rakamın ilk ürünü hasat eden üreticiyi ödüllendirmek amaçlı olduğunu ve ilerleyen günlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini belirten kiraz tüccarı İbrahim Bodur, “Yavuz arkadaşımızdan 500 TL’ye aldık. Bu tabi sembolik bir rakamdır. İlerleyen zamanlarda kiraz fiyatları düşecektir. İlk ürünü çıkaran çiftçilerimize teşvik amaçlı ödüllendirmek amaçlı bir fiyat verdik” dedi.

Bodur tarafından alınan ilk kiraz Ankara’ya gönderilerek, buradaki hallerde değerlendirilecek.

AA

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