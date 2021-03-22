Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor

Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2020’de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22’si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar TL oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan benzer bir tablonun 2021’de de devam etmesi beklenirken, kullanıcıların kart aidatı konusundaki hassasiyetlerinin arttığı görüldü.

Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 TL arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.