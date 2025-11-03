Kasım 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev ve işyeri kiraları için beklenti...

Kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar, 2025 Kasım ayı kira artış oranını merakla bekliyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, kira sözleşmeleri yenilenecek olan milyonlarca ev ve işyeri sahibi ile kiracı, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Kasım 2025 kira artış oranı, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) baz alınarak hesaplanacak ve bu oran, ev ve işyeri kiralarındaki artış miktarını doğrudan etkileyecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Kira artış oranı TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor.

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın başında açıklıyor. Dolayısıyla, Kasım 2025 kira artış oranının belirlenmesinde etkili olacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.

Ev Sahipleri ve Kiracılar Nelere Dikkat Etmeli?

Kira sözleşmesi yenileme döneminde, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların haklarını bilmeleri ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri önem taşıyor. Kira artış oranının belirlenmesinde, TÜFE'nin yanı sıra, sözleşmede yer alan özel şartlar da dikkate alınmalı. Anlaşmazlık durumunda, arabuluculuk veya yasal yollara başvurulabilir. Ayrıca, kira sözleşmesinin noter huzurunda yapılması, ileride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek açısından faydalı olabilir.

Kasım 2025 kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte, ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar, yeni dönemdeki kira bedellerini öğrenecek. Ancak, piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler, kira fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların, haklarını koruyarak, karşılıklı anlayış içerisinde hareket etmeleri, sağlıklı bir kiralama ilişkisi için büyük önem taşıyor.