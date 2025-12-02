Kasım ayı enflasyon rakamları yarın açıklanıyor: Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merakla bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını büyük ölçüde belirleyecek. Beklentiler ve olası senaryolar yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisi olacak bu rakamlar, milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Özellikle 5 aylık enflasyon farkı, maaşlara yapılacak zammın büyük bir kısmını belirleyeceği için büyük bir merakla bekleniyor.

Ekim ayında TÜFE'deki değişim bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 olarak gerçekleşmişti. Yılın ikinci yarısında ise Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos ayında yüzde 2,04, Eylül ayında yüzde 3,23 ve Ekim ayında yüzde 2,55 oranında artışlar yaşanmıştı.

Memur ve emekliler, maaş zamlarının belirlenmesinde enflasyon oranlarının büyük bir rol oynaması nedeniyle TÜİK'in açıklayacağı rakamlara odaklanmış durumda. Özellikle toplu sözleşme hükümleri gereğince enflasyon farkı alacak olan memur ve emekliler, bu verilerle birlikte maaşlarına yansıyacak olası artışları hesaplamaya çalışıyor. Piyasada oluşan beklentiler ve uzman yorumları da zam oranları konusunda ipuçları veriyor.

Asgari ücretli çalışanlar da gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanarak yeni asgari ücreti belirlemesi beklenirken, enflasyon verileri bu süreçte önemli bir referans noktası olacak. Enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda asgari ücretin de buna paralel olarak artırılması bekleniyor.

Ekonomistler, Kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentiler dahilinde gelmesi durumunda, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının da öngörülebilir sınırlar içerisinde kalacağını belirtiyor. Ancak, enflasyonda beklenmedik bir yükseliş yaşanması halinde, zam oranlarının da revize edilebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, yarın açıklanacak TÜİK verileri, sadece memur ve emekliler için değil, tüm çalışan kesim için büyük önem taşıyor.

Yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye ekonomisi ve özellikle de milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çalışanın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak. TÜİK'in açıklayacağı veriler, maaş zamlarından asgari ücret tespitine kadar birçok alanda belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle, piyasaların ve vatandaşların gözü kulağı yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.