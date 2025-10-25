Kasım'da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve cep telefonlarında ÖTV oranları düzenlendi. Cep telefonlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen yeni oranlar belirlendi. Böylelikle, bazı cep telefonu modellerine indirim gelmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte telefonların vergi matrahına göre uygulanacak oranlar şu şekilde açıklandı:



4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25

4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40

9.000 TL üzerindeki cihazlarda ise %50

Düzenleme özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefonları kapsıyor. Daha önce yüzde 50 oranında vergi alınan bazı modellerin artık yüzde 40 oranında vergilendirilecek olması, fiyatlara doğrudan yansıyacak.

Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL’lik indirim anlamına geliyor.

İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFON MODELLERİ

Yeni vergi düzenlemesinden yararlanarak fiyatı düşecek modellerin listesi şöyle:



Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17

Teknoloji piyasası uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir adım olduğunu belirtiyor. Bazı uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde bu indirimlerin rekabeti artırarak markaları da daha uygun fiyatlı modeller sunmaya teşvik etmesi bekleniyor.

İNDİRİM DALGA DALGA YAYILABİLİR

Cep telefonlarındaki yeni ÖTV düzenlemesi, tüketicilerin cebini bir nebze rahatlatırken, sektörde de hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Vergi indiriminin etkilerinin Kasım ayı itibarıyla fiyat etiketlerine yansımaya başlaması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü