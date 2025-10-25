FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kasım'da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefon ve tütün ürünlerde ÖTV düzenlemesi yapıldı. Sigaraya zam beklentisi oluşurken bazı cep telefonlarında bin TL'ye kadar fiyat indirimi beklenmeye başladı. Peki hangi modellerde fiyat düşecek? İşte indirimli telefon listesi…

Kasım'da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor
Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve cep telefonlarında ÖTV oranları düzenlendi. Cep telefonlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen yeni oranlar belirlendi. Böylelikle, bazı cep telefonu modellerine indirim gelmesi bekleniyor.

Kasım da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor 1

Yeni düzenlemeyle birlikte telefonların vergi matrahına göre uygulanacak oranlar şu şekilde açıklandı:

  • 4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25
  • 4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40
  • 9.000 TL üzerindeki cihazlarda ise %50
    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
    Telefon ve sigara için vergi ayarı! Telefon ve sigara için vergi ayarı!

    1000 TL'LİK İNDİRİM BEKLENİYOR

Düzenleme özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefonları kapsıyor. Daha önce yüzde 50 oranında vergi alınan bazı modellerin artık yüzde 40 oranında vergilendirilecek olması, fiyatlara doğrudan yansıyacak.

Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL’lik indirim anlamına geliyor.

Kasım da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor 2

İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFON MODELLERİ

Yeni vergi düzenlemesinden yararlanarak fiyatı düşecek modellerin listesi şöyle:

  • Hiking A45
  • Reeder S19 Max Pro S
  • General Mobile Era 30
  • Omix X5 128 GB
  • Casper VIA M40
  • Realme C61
  • Nubia Music
  • Tecno Spark GO2

Kasım da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor 3

  • Vivo Y04
  • Infinix Hot 30i
  • Poco M7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Oppo A5 Pro
  • Samsung Galaxy A25
  • Samsung Galaxy A17

Teknoloji piyasası uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir adım olduğunu belirtiyor. Bazı uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde bu indirimlerin rekabeti artırarak markaları da daha uygun fiyatlı modeller sunmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Kasım da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor 4

İNDİRİM DALGA DALGA YAYILABİLİR

Cep telefonlarındaki yeni ÖTV düzenlemesi, tüketicilerin cebini bir nebze rahatlatırken, sektörde de hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Vergi indiriminin etkilerinin Kasım ayı itibarıyla fiyat etiketlerine yansımaya başlaması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Kasım'da başlıyor! 'Beklemeyin'15 Kasım'da başlıyor! 'Beklemeyin'
20 yıl simit sattı, 14 yıl KPSS'ye girdi, 49 yaşında atandı! 20 yıl simit sattı, 14 yıl KPSS'ye girdi, 49 yaşında atandı!

Anahtar Kelimeler:
ÖTV indirim vergi telefon ÖTV matrahı nasıl hesaplanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.