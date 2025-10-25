Kasım'da fiyat etiketleri değişecek! Vergi düzenlemesi sonrası en çok satan telefon modellerine indirim bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve cep telefonlarında ÖTV oranları düzenlendi. Cep telefonlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen yeni oranlar belirlendi. Böylelikle, bazı cep telefonu modellerine indirim gelmesi bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte telefonların vergi matrahına göre uygulanacak oranlar şu şekilde açıklandı:
Düzenleme özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefonları kapsıyor. Daha önce yüzde 50 oranında vergi alınan bazı modellerin artık yüzde 40 oranında vergilendirilecek olması, fiyatlara doğrudan yansıyacak.
Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL’lik indirim anlamına geliyor.
Yeni vergi düzenlemesinden yararlanarak fiyatı düşecek modellerin listesi şöyle:
Teknoloji piyasası uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli tüketiciler için olumlu bir adım olduğunu belirtiyor. Bazı uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde bu indirimlerin rekabeti artırarak markaları da daha uygun fiyatlı modeller sunmaya teşvik etmesi bekleniyor.
Cep telefonlarındaki yeni ÖTV düzenlemesi, tüketicilerin cebini bir nebze rahatlatırken, sektörde de hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Vergi indiriminin etkilerinin Kasım ayı itibarıyla fiyat etiketlerine yansımaya başlaması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü
