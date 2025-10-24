Telefon ve sigara için vergi ayarı! Zam sinyali geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki ayrı yayımlanan ilan ile telefon ve tütün mamüllerinin ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, sigara, tütün, puro, sigarillolarda vergi oranı düştü, maktu vergi yükseldi.

Böylece, vergi tutarı yüzde 50'den yüzde 45'e düşerken, asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi. Maktu vergi tutarı ise 12,1495 liradan 16 liraya yükseldi.

CEP TELEFONLARI İÇİN ÖTV MATRAHI DÜZENLENDİ

Telsiz (cep) telefonları için de ÖTV matrahı yeniden düzenlendi. Buna göre:



4.500 TL ve altı için vergi oranı yüzde 25,

4.500 – 9.000 TL arası için yüzde 40,

9.000 TL üzeri için ise yüzde 50 olarak uygulanacak.



BAZISINA İNDİRİM GELECEK

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.



SİGARAYA ZAM GELEBİLİR!

Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 45 seviyesinde. Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bir paket sigaranın her bir dalı için 1,975 TL asgari maktu vergi alınıyor. NTV'nin haberine göre, maktu vergi de 16 lira seviyesine yükselmiş oldu. Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için alınacak tutar 1,975 liraya düştü. Maktu vergi ise 16 liraya çıktı.



Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 65.44 liradan 66.6 liraya yükselmiş oldu. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 1 lira civarında zam yansıması bekleniyor. Sigara üreticileri bu zammı fiyatlara yansıtmayabiliyor.