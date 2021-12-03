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Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

03.12.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu.

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN İSE KARNABAHAR

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti. (AA)

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