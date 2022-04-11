KDV indirimi, emekli ikramiyeleri… Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 önemli gündem maddesi ile toplanacak. Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı yarın gerçekleştirilecek.

Kabine'nin en önemli konu başlığı ekonomi olacak. Temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansımalarını yetersiz bulan vatandaşların şikâyetlerinin de değerlendirileceği toplantıda emeklilerin ikramiyelerindeki artış da yeniden masaya yatırılacak. Halktan gelen hayat pahalılığı şikâyetleri sonrası enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar da yine ekonomi başlığı altında değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri de Kabine’de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasinin yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, Putin ile Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

KARADENİZ’DEKİ MAYINLAR

Öte yandan savaşın etkisiyle Ukrayna'dan koparak Karadeniz'e gelen ve SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak göze çarpıyor. Şu ana kadar 3 adet olmak üzere sularımızda etkisiz hale getirilen mayınların yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirilecek.



