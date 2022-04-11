FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KDV indirimi, emekli ikramiyeleri… Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

KDV indirimi, emekli ikramiyeleri… Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

11.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda 3 madde öne çıkarken, temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması, emekli ikramiyelerindeki artış ve enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yollar masaya yatırılacak.

KDV indirimi, emekli ikramiyeleri… Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 önemli gündem maddesi ile toplanacak. Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı yarın gerçekleştirilecek.

Kabine'nin en önemli konu başlığı ekonomi olacak. Temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansımalarını yetersiz bulan vatandaşların şikâyetlerinin de değerlendirileceği toplantıda emeklilerin ikramiyelerindeki artış da yeniden masaya yatırılacak. Halktan gelen hayat pahalılığı şikâyetleri sonrası enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar da yine ekonomi başlığı altında değerlendirilecek.

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyorEmekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri de Kabine’de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasinin yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, Putin ile Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

3-GmRG_cover

KARADENİZ’DEKİ MAYINLAR

Öte yandan savaşın etkisiyle Ukrayna'dan koparak Karadeniz'e gelen ve SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak göze çarpıyor. Şu ana kadar 3 adet olmak üzere sularımızda etkisiz hale getirilen mayınların yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye minimum 3.000 TL ödeme yolda! Emekliye minimum 3.000 TL ödeme yolda!
Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisiMerkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Kıdem tazminatında 3600, 4500 ve 7000 detayı!

Kıdem tazminatında 3600, 4500 ve 7000 detayı!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.