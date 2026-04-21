Kesilen cezalar buraya aktarılacak: Yeni fon kuruluyor!

Sağlık Bakanlığı tütün ürünlerinin tüketimini azaltmak için çalışıyor. Buna göre aynı zamanda ‘Sağlıklı Hayata Katkı Fonu’ kurulmaya hazırlanıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye dumansız hava sahasını genişletmek için çalışmalarına son hız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından atılan adımlarda bazı açık alanlarda dahil olmak üzere sigara içilemeyecek.

Bakanlık, tütün ürünlerine karşı adeta savaş açmışken 9 maddelik kanun teklifi taslağı da hazırlandı. Buna göre, ‘Sağlıklı Hayata Katkı Fonu’ adıyla yeni bir finansman mekanizması kurulacak. Fonun amacı ise toplum sağlığını korumaya yönelik projelere sürdürülebilir kaynak sağlamak olacak.
SİSTEM ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ARTIRIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, modelde riskleri azaltmaya yönelik politikalar önceliklendiriliyor. Bu kapsamda, özellikle kronik hastalıkların artışı ve sağlık harcamalarının yükselmesi, düzenlemenin arkasındaki temel gerekçeler arasında gösteriliyor. Obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi büyük ölçüde önlenebilir sağlık sorunlarının, sistem üzerindeki yükü artırdığına dikkat çekiliyor.
Fonun gelirleri, tütün ürünleri başta olmak üzere sağlığa zararlı tüketim kalemlerinden elde edilecek paylar, çeşitli katkı payları ve idari yaptırımlardan sağlanacak. Böylece, zararlı tüketimden elde edilen gelirin, toplum sağlığına aktarılması’ modeli kurulacak. Bu sistem ile hedeflenen ise risk oluşturan alışkanlıkların azaltılması hem de bu alışkanlıklardan kaynaklı sağlık maliyetlerinin dengelenmesi amaçlanıyor.
FON HARCAMALARI NEREDE KULLANILACAK?

Fon kaynaklarının kullanımında öncelik, tedavi edici değil önleyici sağlık politikalarına verilecek. Buna göre: halk sağlığı kampanyaları, erken teşhis ve tarama programları, sağlıklı hayat merkezleri, eğitim ve farkındalık projeleri desteklenecek.

MERKEZİ YÖNETİM VE DENETİM

Fonun yönetiminin kamu otoritesi tarafından yürütülmesi, harcamaların ise belirli kriterler çerçevesinde denetlenmesi öngörülüyor. Böylece kaynakların doğrudan toplum sağlığına katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

