KFMİB Başkanı Sevinç'ten, TMO’ya çağrı

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı (KFMİB) İlyas Edip Sevinç, "TMO başarıyla gerçekleştirdiği regülasyon görevinin yanı sıra spekülasyonları önlemede de etkin rol oynamalıdır" dedi.

Sevinç, yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2019 ürünü fındık için önceki yıllardan daha erken fiyat açıklayarak hem piyasalarda olabilecek spekülasyonları önlediğini, hem de 80 bin ton kabuklu fındık alarak regülasyon görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti. 2019 yılında 319 bin ton iç fındık ihraç edilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını anımsatan Sevinç, uygulanan politikaların ülke lehine sonuçlandırılmasında ihracatçıların da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Sevinç, TMO’nun regülasyon görevinin yanı sıra spekülasyonları önlemede de etkin rol oynaması gerektiğine işaret ederek, "TMO’nun bu zamana kadar başarıyla yerine getirdiği regülasyon görevi en basit ifade ile fazla fındık bulunan yıllarda piyasadan fındık alarak üretici mağduriyetini önlemek olduğu gibi, fındık arzının kesintiye uğradığı zamanlarda da ürünlerinde fındık kullanan sanayiciler ile ülkemize milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan ihracatçılarımızın karşılaştıkları zorlukları ve hatta dünyadaki tüm nihai fındık tüketicilerinin mağduriyetini önlemek olmalıdır. Bu çerçevede, artık üretici elinde hemen hemen fındık bulunmadığı için bir üretici mağduriyetine neden olunmayacağı ve ülkemize sağlayacağı döviz geliri de göz önünde bulundurularak TMO stoklarındaki fındığın ihraç edilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmasının her anlamda ülkemiz çıkarları ile örtüşeceği açıktır” dedi.

ZARARLI BÖCEKLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Son yıllarda fındık bahçelerinde zarara yol açan ‘kahverengi kokarca’ ile mücadele için bakanlıkça acil olarak çalışmalara başlanması gerektiğine de dikkat çeken Sevinç, "İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir seminerde fındık kökünü 20 gün içinde bitirebilecek kadar hasar verici bir zararlı olan ‘kahverengi kokarca’ ile proaktif olarak mücadele edilmesinin hem üreticilerimiz, hem de ülkemiz menfaatleri açısından elzem olduğu tekrar tekrar vurgulanarak olası gecikmelerin büyük zararlara neden olacağı belirtildi. Bu çerçevede, her şeyden önce fındık üreticilerimiz açısından önemli bir gelir kaybı yaratacak olan söz konusu zararlı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın acil olarak çalışmalara başlaması önem arz etmektedir. Devletimizin ilgili kuruluşlarına, ihracatçı birlikleri olarak her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek ve bu zararlı ile mücadelede en küçük bir zaman kaybına dahi tahammül olmadığını vurgulamak isteriz" diye konuştu.

