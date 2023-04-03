FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı doğrudan personelin hesabında! EYT Destek Paketi'nde 'TLREF' detayı: 50 milyarlık kredi böyle dağıtılacak

Kıdem tazminatı doğrudan personelin hesabında! EYT Destek Paketi'nde 'TLREF' detayı: 50 milyarlık kredi böyle dağıtılacak

03.04.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca EYT'li ilk maaşları için heyecanla gün sayıyor. Başvurusunu martta yapan EYT'lilerin maaşları önümüzdeki günlerde hesaplarına yatacak. Bu sırada EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları ortaya çıktı. Paket kapsamındaki 50 milyarlık kredi yalnızca kıdem tazminatı için kullanılacak, kıdem tazminatı personelin hesabına yatacak. Kredilerin faiz, kar payı oranları hesaplanırken dikkate alınacak etkenler de netleşti.

Kıdem tazminatı doğrudan personelin hesabında! EYT Destek Paketi'nde 'TLREF' detayı: 50 milyarlık kredi böyle dağıtılacak

EYT'de ilk maaşlar için kritik ay geldi çattı. Koşulları sağlayıp başvurularını mart ayında tamamlayan EYT'liler nisanda ilk maaşlarına kavuşacak. EYT Destek Paketi kapsamında 50 milyar liralık kredi kullandırılacak. 50 milyar lira, TLREF artı 200 veya 300 baz puan hesaplanarak verilecek, baz puan kredinin süresine göre belirlenecek. İşte EYT'lilerin merakla beklediği paketin ayrıntıları...

1

KEFALET ÜST LİMİTİ KOBİLERDE 10 MİLYON LİRA

KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin ayrıntılarına yer verildi. NTV'de yer alan habere göre; EYT Destek Paketi kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi.

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.

KREDİLERDE TLREF ARTI BAZ PUAN HESAPLANACAK

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.

Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

EN FAZLA YÜZDE 1 KOMİSYON TAHSİL EDİLECEK

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edecek.

Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1’i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg'da büyük gün! İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikincisi...Togg'da büyük gün! İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikincisi...
2 TL'den fazla indirim olacak... 2 TL'den fazla indirim olacak...
Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı EYT

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

İhtiyaç ve konut kredisi faizlerinde rekor! Artık kredi çekmek imkansıza yakın

İhtiyaç ve konut kredisi faizlerinde rekor! Artık kredi çekmek imkansıza yakın

2 TL'den fazla indirim olacak...

2 TL'den fazla indirim olacak...

Sıfır ve ikinci el arabada ‘seçim’ dopingi!

Sıfır ve ikinci el arabada ‘seçim’ dopingi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.