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Kıdem tazminatı tavanında yeni rakam: Memur zammıyla netleşti

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'in Haziran enflasyonunu açıklaması ile beraber pek çok maaşa ve ödeneğe de zam geldi. Destek ödemelerinden, kira artış oranına, maaşlara kadar rakamlar güncellenirken kıdem tazminatında da rakam değişti.

Kıdem tazminatı tavanında yeni rakam: Memur zammıyla netleşti
Cansu Çamcı

Haziran ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile beraber pek çok kaleme de zam geldi. Buna göre, milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatında da rakam değişti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIYOR

Son rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak son hesaplamalara göre
2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948,77 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi:

Buna göre; 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

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Bu yeni rakam, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen (emeklilik, askerlik, haklı fesih veya işten çıkarılma gibi durumlarda) tüm çalışanların yıllık alabileceği en yüksek net tazminat tutarıdır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir.

Ayrıca emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.

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