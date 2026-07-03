FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zam oranı Temmuz 2026... TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını merak ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Temmuz 2026 kira artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Temmuz 2026 kira zammı detayları...

Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti
Cansu Çamcı

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Temmuz kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı.

Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Temmuz ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Temmuz kira artış oranı 2026 ve Temmuz kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti 1

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,24 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri Temmuz ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Temmuz 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Temmuz ayında kiraya en fazla yüzde 32,03 oranında zam yapabilecek. Temmuz 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,03
Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.804,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,03
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.406,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,03
Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.007,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,03
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.609,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

İlginizi Çekebilir

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

 Hesap ortaya çıktı: İşte en düşük emekli maaşı için rakam

Hesap ortaya çıktı: İşte en düşük emekli maaşı için rakam

 Bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar belli oldu

Bedelli askerlik ücretinde yeni zamlı tutar belli oldu

 Kıdem tazminatı tavanında yeni rakam: Memur zammıyla netleşti

Kıdem tazminatı tavanında yeni rakam: Memur zammıyla netleşti

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
Zam Kira oran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.