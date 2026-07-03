Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Temmuz kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı.

Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Temmuz ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Temmuz kira artış oranı 2026 ve Temmuz kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,24 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri Temmuz ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Temmuz 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Temmuz ayında kiraya en fazla yüzde 32,03 oranında zam yapabilecek. Temmuz 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,03

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.804,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,03

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.406,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,03

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.007,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,03

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.609,00 TL