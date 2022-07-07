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Kıdem tazminatına da zam geldi! 1 Temmuz’dan sonra her şey değişti…

07.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları hepsinde yaşanan peş peşe artışların ardından merak edilen bir diğer konuda kıdem tazminatına gelen zam miktarı oldu. Zamların ardından milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı arttı. En düşük 1 yıllık kıdem net 6 bin 422 liraya en yüksek kıdem ise 15 bin 255 liraya çıktı. İşte kıdem tazminatına gelen zam haberi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Kıdem tazminatına da zam geldi! 1 Temmuz’dan sonra her şey değişti…

Son dakika haberi: Kıdem tazminatında yaşanan artış milyonlarca çalışanın merak ettiği bir başka konu oldu. Maaşlara gelen zam haberlerinin ardından kıdem tazminatında da artış yaşandı. Asgari ücrete 1 Temmuz itibarıyla enflasyondaki yükselişe bağlı olarak yüzde 30’luk ara zam yapılmış böylece net asgari ücret 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıkarken brüt asgari ücret de 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya çıkmıştı. Asgari ücretteki bu artış aynı zamanda en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor. Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin yani en düşük maaşlı işçinin kıdemi, temmuzdan itibaren 6 bin 471 liralık brüte göre hesaplanacak.

GÜNCELLEME PERİYODU

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve ocak-temmuz olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Temmuz ayına kadar kıdemin tavanı 10 bin 848 lira olarak uygulanmıştı. 1 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yapılan yüzde 41.69’luk zam ve ‘0.333603’lük aylık katsayısının etkisiyle yeni kıdem tazminatı tavanı da 4 bin 523 lira artışla 15 bin 371 liraya yükseldi. Damga Vergisi düşüldüğünde 1 yıllık net kıdem tavanı 15 bin 255 lira oluyor.

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ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE

Kanuna göre; işveren, işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. İşçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta (56 gün) önce haber vermek zorunda. Buna ‘ihbar süresi’ deniyor. Haber vermeden işten atanlar, kıdemin yanında ihbar tazminatını da öder. 10 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır.

İKİ VERGİ KESİLİYOR

Posta'nın haberine göre; İhbar tazminatının hesabında brüt ücret dikkate alınır. Ama bunda ‘tavan sınırı’ yok. Ancak, taban asgari ücrete göre değişiyor. Asgari ücrete zam geldikçe ihbar tutarı da yükseliyor. İhbardan Damga Vergisi’nin yanında Gelir Vergisi de alınıyor. 1 yıl çalışması bulunan asgari ücretli 1 Temmuz itibarıyla işten ayrılmışsa net ödenecek ihbar tazminatı 5 bin 87 lira oluyor.

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10 YIL ÇALIŞANIN ELİNE NE KADAR PARA GEÇECEK?

Asgari ücret ve memur zammından sonra örneğin 10 yıl çalışması bulunan asgari ücretli işçinin cebine vergiler çıktıktan sonra net 64 bin 254 lira girecek. Bu kişi 30 Haziran’da işten ayrılmış olsaydı alacağı tazminat tutarı 49 bin 701 lira olacaktı. Yani 1 gün farkla tazminatta 14 bin 553 lira fark oluştu. Yine brüt ücreti 16 bin lira olan bir çalışan aynı işyerinde 10 yıllık sigortalı çalışma süresini tamamlamış ve kendi isteği dışında işten çıkarılmış veya haklı sebeplerle sözleşmesini feshetmişse net 152 bin 631 lira tazminat alabilecek. Daha önce tavan 10 bin 848 lira olduğundan bu kişinin eline en fazla 107 bin 751 lira geçecekti. Fark 44 bin 880 lira.

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