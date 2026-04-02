Kilogramı 200 liradan satılıyor! "Bu yaz balıktan ümitliyiz"

Kent merkezindeki tezgahlarda mezgit, somon ve barbun 250, istavrit ve alabalık 200, mırmır 300, levrek 600, çipuranın kilogramı ise 500 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, tezgahlarda artık hamsinin yerine daha çok istavrit bulunduğunu söyledi.

Balıkçılar için bereketli bir avlanma dönemi yaşandığını belirten Birinci, "Balık boldu bu sene. Hamsi, istavrit boldu. Sezon kapanıyor ama balık bitmiyor, devam ediyor. Ufak kayıklar, oltacılar avlanacak." dedi.

"BU YAZ BALIKTAN ÜMİTLİYİZ"

Birinci, 15 Nisan'da başlayacak av yasağının ardından tekne ve gırgırların bakıma gireceğini ifade ederek "Bu yaz daha çok ümitliyiz balıktan. Denizin sıcak olmasından dolayı balıklar üste çıkacak, oltacılar denizde avlanacak." diye konuştu.

Balıkçı Muhammed Çalışkan ise sezonun kendileri ve vatandaşlar için iyi geçtiğini dile getirerek, "Şimdi sezonumuzun son demlerine geldik. Kültür balıklarımızın satışı devam edecek. Hamsinin bittiği yerde istavriti devam ettiriyoruz. Somon, alabalık, çipura, levrek satışlarımız 15 ila 20 gün daha devam edebilir. Fiyatlarımız uygun." ifadesini kullandı.

Balık tercihini çinekoptan yana kullanan Mehmet Ünlü de balık çeşitlerinden memnun kaldıklarını kaydetti.

