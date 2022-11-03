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Kilosu 100 bin TL’den satılıyor! Duyan geliyor… Avrupa’dan turist akını var “Yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş”

03.11.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Turizm açısından önemli bir ilçe olan Safranbolu, tarihi ahşap evleri, hanları, hamamları ve camilerinin yanı sıra bir ürünüyle daha tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. İlçede yetiştirilen safranların tarlaları 3 haftada 60 bin kişiyi ağırladı. Safranın kilosu 100 bin TL’den alıcı bulurken bölgeye Avrupa’dan da çok sayıda kişi geliyor. Turistlerin safran almak, tarlaları görmek ve fotoğraf çekmek için geldiği belirtiliyor.

Kilosu 100 bin TL’den satılıyor! Duyan geliyor… Avrupa’dan turist akını var “Yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş”

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ikonik tarihi evlerinin yanı sıra safran hasadıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gıdadan kozmetiğe kadar pek çok yerde kullanım alanı olan safran yüksek fiyatıyla dikkat çekerken, tarlaları da turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Özellikle bu sene, safran tarlalarına Avrupalıların yoğun rağbet gösterdiği belirtiliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ilçedeki safran tarlalarını yalnızca üç haftada 60 bin kişi ziyaret etti. İşte detaylar...

KİLOSU 100 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran hasadı 3 haftayı geride bıraktı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve kilosu 100 bin TL’den alıcı bulan safranı görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercihi safran tarlaları oldu. Bu yıl Avrupalı turistlerin daha çok rağbet gösterdiği safran tarlası 21 günde 60 bin kişiyi ağırladı.

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İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan çiftçi İsmail Yılmaz, safran hasadında üçüncü haftayı tamamladıklarını belirterek, Hasat devam ediyor. Zirveden geriye doğru döndü. Halen çiçek alıyoruz. 3 hafta daha almaya devam ederiz” dedi.

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AVRUPA'DAN ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Ziyaretçilerin oldukça yoğun olduğunu ifade Yılmaz, “Hafta sonu özellikle çok kalabalık. Bu 3 haftalık süreçte 50-60 bin kişi tarlamızı ziyaret etti. Bu yıl özellikle Avrupalı turist daha çok geliyor. Arap müşterilerimizde çok fazla. Bunun haricinde Avrupa’dan çok gelen ziyaretçi var. Artık Safranbolu’da safranın yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş. Sırf tarlaları görmek, fotoğraf çekmek veya safran satın almak için bölgemize geliyorlar” diye konuştu.

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Fransadan 15 acente sahibinin safran tarlalarına gelerek bilgi aldığını aktaran Yılmaz, “Safranbolu’yu ve safranı görmek için bölgemize gelerek bilgi aldılar. 2023 yılındaki rotalarına Safranbolu’yu eklediler. Önümüzdeki yıl inşallah Safranbolu’da çok fazla Fransız göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, safranın mutluluk hormonu salgıladığını, insanların tadından fazla şifalı olduğu için kullandığını söyledi. (İHA)

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Safranbolu turist Avrupa safran tarla

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