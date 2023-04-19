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Kilosunu 400 TL'den satıyor 'Boş zamanlarımda dolaşıyorum ve...' Bölge insan kaynıyor! Toplamak için oraya koşuyorlar

19.04.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında 'kuzu göbeği' olarak bilinen mantar türü, Denizli'nin Buldan ilçesinde, bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı çoğalması, ormanlık bölgelerde yaşayanların yüzünü güldürdü. Kilosunu 400 TL'den sattığını söyleyen bir vatandaş, boş zamanlarında bu mantarı toplamak için dolaştığını ve nerelerde bol olduğunu iyi bildiğini belirtti. Ayrıca kuzugöbeğinin bu tarz havaları sevdiğini anlatan vatandaş "Dağ taş kuzugöbeği toplamak için dolaşan kişilerle dolu" dedi.

Kilosunu 400 TL'den satıyor 'Boş zamanlarımda dolaşıyorum ve...' Bölge insan kaynıyor! Toplamak için oraya koşuyorlar

Her yıl bahar aylarında, özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda doğada daha çok görülmeye başlandı. Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan kuzugöbeği mantarı, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da tüketilebiliyor. Kilosu 350 TL’den alıcı bulan kuzugöbeğini toplayabilmek için seferber olan vatandaşlar, gün içerisinde saatlerce devam eden bir mesai içerisinde yer alıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kuzugöbeği, yurt dışına da ihraç ediliyor.

"BOŞ ZAMANLARIMDA TOPLAMAK İÇİN DOLAŞIYORUM! DAĞ TAŞ TOPLAMAK İÇİN DOLAŞANLARLA DOLU"

Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Osman Saltıker, geçtiğimiz yıla göre bu yıl kuzugöbeğinde artış olduğunu belirterek, “Çam ormanlarının olduğu bölgelerde kuzugöbeği yetişiyor. Bu yıl hem yağış oldu hem de ardından güneş çıktı. Kuzugöbeği böyle havaları sever. Ben de boş zamanlarımda hem orman havası almak hem de kuzugöbeği toplamak için dolaşıyorum. Nerelerde bol olduğunu yıllardır edindiğim tecrübeler neticesinde iyi biliyorum. Dağ taş kuzugöbeği toplamak için dolaşan kişilerle dolu." ifadelerini kullandı.

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"KİLOSUNU 400 TL'DEN VERİYORUM"

Saltıker "Birazını kendimiz tüketiyoruz, birazını da satıyoruz. Kilosunu 400 TL’den veriyorum. Toplayan arkadaşlardan ricam kuzugöbeğini bıçakla keserek tozlarını silkelesinler. Böyle yaparlarsa gelecek yıl da verim alırız” dedi. (İHA)

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