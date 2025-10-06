FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kim bu devlet büyüğü? Can Holding'in sahibinin ifadesindeki detay Ankara’yı hareketlendirdi

Türkiye, Can Holding'e yapılan operasyonu konuşmaya devam ediyor. Öyle ki operasyon sadece Habertürk, Show TV, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi ile sınırlı kalmadı. Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner'in oğlu tutuklandı. Kemal Can'ın ifadesindeki "Devlet büyüğü" detayı ise büyük yankı uyandırdı!

Kim bu devlet büyüğü? Can Holding'in sahibinin ifadesindeki detay Ankara’yı hareketlendirdi

Can Holding'in sahibi Kemal Can, ifadesinde hem Ciner Medya Grubu'nu hem Bilgi Üniversitesi'ni hem de Doğa Koleji'ni satın alırken yatırım danışmanı olarak gördüğü bir devlet büyüğünün telkiniyle bu yatırımları yaptığını ifade etti.

Kim bu devlet büyüğü? Can Holding in sahibinin ifadesindeki detay Ankara’yı hareketlendirdi 1

ANKARA TEYAKKUZA GEÇTİ

Bu durum başta Ankara olmak üzere bürokrasiyi teyakkuza geçirdi. Herkes bu devlet büyüğünün kim olduğunu merak ediyor.

“YATIRIM DANIŞMANLIĞI YAPMIŞ”

T24 yazarı Mehmet Yılmaz; "Devlet büyüğü söylemine bakıldığında demek ki şirketin itibar sorunu yokmuş. Demek ki devletin büyüklerinden birinin gözünde hayli itibarlılarmış. O kadar ki devlet büyüğü adeta Can Holding'e yatırım danışmanlığı da yapmış" ifadelerini kullandı.

Kim bu devlet büyüğü? Can Holding in sahibinin ifadesindeki detay Ankara’yı hareketlendirdi 2

SORUŞTURMA SÜRECİ

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.

İlginizi Çekebilir

Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner'in oğlu tutuklandı

Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner'in oğlu tutuklandı

 CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”

CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”

 Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Süper Lig'de 11. sırada yer alıyorlardı...

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Süper Lig'de 11. sırada yer alıyorlardı...

 Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'e yakalamaya yönelik tutuklama kararı! Şirketlerine kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'e yakalamaya yönelik tutuklama kararı! Şirketlerine kayyum atandı

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için o orana göre rakam çıktı! 'Geçen yıl doğru tahmin etmişti, bu yılki tahmini...'Asgari ücret için o orana göre rakam çıktı! 'Geçen yıl doğru tahmin etmişti, bu yılki tahmini...'
Emeklinin 2026 zammı için uzman isim rakam verdiEmeklinin 2026 zammı için uzman isim rakam verdi

Anahtar Kelimeler:
Habertürk Can Holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.