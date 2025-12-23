Asgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. TÜRK-İŞ'in masaya oturmamasının gölgesinde geçen asgari ücret görüşmelerinde bugün zam kararı verildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, 2026 yılında 28 bin 75 TL olacak.

YÜZDE 45'E ÇIKARILMIŞTI!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nunda yapılan değişiklik ile beraber borçlanma tutarı, sigortalının kendi belirleyeceği günlük kazanç üzerinden hesaplanıp bu kazanç üzerinden %32 oranında prim ödeniyordu. Ancak yapılan son düzenleme ile beraber asgari ücret zammı hariç bazı borçlanmalarda prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak. Söz konusu düzenleme de 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme doğum borçlanmasını kapsamıyor.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Asgari ücret ile beraber birçok kaleme de zam geliyor. Buna göre, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri de zamlandı.

Bu akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 2026 asgari ücret zammına göre bu kalemlere yüzde 27 zam gelecek.

