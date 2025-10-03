Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi açıklandı. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da belli oldu. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini de öğrendi. İşte Ekim kira artış oranı 2025 ve Ekim kira zammı ile ilgili son durum...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim ayı kira artış oranı da netlik kazandı.



Ekim 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Ekim 2025 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.



EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Ekim ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.754 TL



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672 TL



Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34.590 TL

