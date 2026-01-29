FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kira fiyatları uçtu, ezber bozan dönem: Artık ev değil adres kiralanıyor

Konut kiralarındaki sert yükseliş, Ankara’da alışılagelmiş kiralama anlayışını kökten değiştirdi. Ankara’da derinleşen kira kriziyle birlikte oturulmayan evler, yalnızca adres göstermek, okul kaydı ve iş başvuruları için aylık 2 bin 500 liraya kiralanmaya başlandı. Uzmanlar, bu tabloyu kira krizinin ulaştığı yeni ve dikkat çekici bir eşik olarak değerlendiriyor. İşte detaylar…

Kira fiyatları uçtu, ezber bozan dönem: Artık ev değil adres kiralanıyor

Ankara ve İstanbul’da artık bazı evler yaşamak için değil, “adres göstermek için kiralık daire” ilanlarıyla piyasaya çıkmaya başladı. Okul kaydı, iş başvurusu ve resmi işlemler için kullanılan bu dairelerde fiilen kimse yaşamazken, yalnızca adres bilgisi karşılığında aylık 2 bin 500 lira talep ediliyor.

Bazı vatandaşlar, fiilen oturmadıkları evlerin ikametgah bilgisini kullanabilmek için ev sahiplerine aylık 2 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, 2021’de Ankara’da ortalama bir evin aylık kira bedeline denk geliyordu.

Ankara’da ortalama ev kirası 25 bin liraya dayanırken asgari ücretli bir çalışan gelirinin yaklaşık yüzde 89’unu yalnızca kiraya ayırması gerekiyor. En kalabalık nüfusa sahip üç büyükşehirde kiralar tarihi seviyeye ulaşırken Ankara’da bazı evler yaşamak için değil, yalnızca adres gösterebilmek, çocuğunu okula kaydedebilmek için kiralanmaya başlandı. Bu evlerde fiilen kimse yaşamıyor, kiracılar yalnızca ikametgah kaydı alabilmek amacıyla ev sahiplerine aylık 2 bin 500 lira ödüyor.

Kira fiyatları uçtu, ezber bozan dönem: Artık ev değil adres kiralanıyor 1

OKUL KAYDI İÇİN GEREKİYOR

Ev sahipleri tarafından ayrıca bir kira bedeli depozito da talep ediliyor. Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Sincan’da “Adres göstermek için kiralık daire” ilanı veren bir ev sahibiyle görüştü. Ev sahibi, ilana talebin yoğun olduğu belirtirken arayanların çeşitli işlerini çözmek için bu yola başvurduğunu söyledi. Kişiler, kendi adres sınırları dışında kalan okullara çocuklarını kaydettirebilmek ya da belirli il veya ilçe şartı arayan iş başvurularını yapabilmek için ikametgâh kiralama yoluna gidiyor.

Özellikle taşeron işler, belediye bağlantılı istihdam alanları ve geçici kamu görevlerinde adres bilgisi belirleyici olabiliyor. Öte yandan, resmi bir adres göstermek zorunda olan göçmenler de fiilen kalacak bir konut bulamasalar dahi bir ikametgaha ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, bazı kişiler ise ceza ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla yaşamadıkları, denetlenmesi güç adreslere kayıt yaptırarak hukuki süreçleri geciktirmeye çalışıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!
Altın o eşiği de aştı! 1 ayda yüzde 30’a yakın yükselişAltın o eşiği de aştı! 1 ayda yüzde 30’a yakın yükseliş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kira kira fiyatları konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.