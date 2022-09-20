Kiracılar mağdur olmamak için bu yönteme başvuruyor! "Mantıklı bir çözüm" diyerek anlattı: "Ev sahipleri taşınma masraflarını bile ödüyor"

Kiracıların ev kiralarken başvurduğu yöntemlerden biri de hava parası. Kiracılar hava parasıyla mağduriyetlerini telafi etmeye çalışıyor. Her ev sahibinin kabul etmediği bir yöntem olan hava parasının yasal olup olmadığı da merak edilenler arasında. Konut fiyatlarının giderek arttığı ve bu nedenle zaman zaman tartışmaların da yaşandığı dönemde hava parası uygulamasıyla ilgili detayları Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik anlattı.

Hava parasının "yasal bir tarafı olmadığını" belirten Tetik, ev sahiplerinin kiracıyı maddi nedenlerle çıkartmak istediğinde hava parası talebinde bulunan ve alan kiracılar olduğunu dile getirerek "Bu da mantıklı bir çözüm aslında" diye konuştu.

"TAŞINMA MASRAFLARINI BİLE ÖDEYEN EV SAHİPLERİ VAR"

Habertürk'te konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Tetik, şöyle konuştu:

"Yasal bir tarafı yok. Standart kira sözleşmelerinde yasal olarak da böyle bir hüküm ya da madde yok zaten. Ama ev sahipleri tarafından yapılan şöyle bir matematik söz konusu olabiliyor; mevcut kiracının üç katına daireyi ya da gayrimenkulü verebileceği için anlaşarak, hatta taşınma masraflarını bile ödeyen ev sahipleri söz konusu.

"TALEP EDİP ALAN KİRACILAR SÖZ KONUSU"

Bu işin şöyle bir boyutu da var; siz bir ticari işletme, ofis, daire kiraladınız. Burada istediğiniz gibi tadilat yapabiliyorsunuz, dekorasyon yapabiliyorsunuz. Ev sahibi maddi nedenlerle sizi çıkartmak istediğinde bunlarla ilgili mağduriyetinizi gidermek adına bu talepleri isteyen ve alan kiracılar var. Bu da aslında mantıklı bir çözüm aslında. Çünkü her taraftan mağdur edilen bir kiracı örneği ile karşılaşmamak gerekiyor.

Sonuçta kiracı gayrimenkulü boşalttığı zaman yeni bir gayrimenkule gittiğinde de birkaç katı kira verme durumu olabiliyor, orada yeniden bir dekorasyon maliyetine girebiliyor. Nakliye dediğiniz şey de şu anda ciddi bir rakam olmaya başladı artık.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI: "KİRACILARIN HEPSİNİN ŞUNU BİLİYOR OLMASI LAZIM"

Yüzde 25'lik dilim çok yerinde bir hamle olmakla birlikte artık pazarlıklara konu olan tutar yüzde 25 ve üstü olarak belirlenmeye başladı. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Ev sahipleri yüzde 25'lik zamma yanaşmak istemiyorlar. Burada yapılan bazı psikolojik baskılar dayalı ya da hukuka dayalı alternatif çözümleri aramayla ilgili haberleri de duyuyoruz.

Kiracıların hepsinin şunu biliyor olması lazım, devlet bu konuda çok net; 5 yılı doldurmadıysanız bulunduğunuz yerde, mülk sahibi kira tespit davası açamaz ve siz devletin belirlediği yüzde 25'lik sınırla kiranızı artırabilirsiniz."



