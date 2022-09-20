FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kiracılar mağdur olmamak için bu yönteme başvuruyor! "Mantıklı bir çözüm" diyerek anlattı: "Ev sahipleri taşınma masraflarını bile ödüyor"

Kiracılar mağdur olmamak için bu yönteme başvuruyor! "Mantıklı bir çözüm" diyerek anlattı: "Ev sahipleri taşınma masraflarını bile ödüyor"

20.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış kiracıların ev sahipleriyle tartışmalarına yol açabiliyor. Son dönemde bu tür anlaşmazlıklara sık sık denk geliniyor. Ev sahipleri zaman zaman mevcut kiracılarını çeşitli nedenlerle evden çıkartıp konutu daha yüksek bir fiyattan kiralama yolunu tercih ediyor. Evden çıkmak durumunda kalan kiracının mağduriyetini gidermek adına kimi ev sahipleri 'hava parası' veriyor. Peki hava parası yasal mı? Kiracı ev sahibinden hava parası isteyebilir mi? İşte ayrıntılar...

Kiracılar mağdur olmamak için bu yönteme başvuruyor! "Mantıklı bir çözüm" diyerek anlattı: "Ev sahipleri taşınma masraflarını bile ödüyor"

Kiracıların ev kiralarken başvurduğu yöntemlerden biri de hava parası. Kiracılar hava parasıyla mağduriyetlerini telafi etmeye çalışıyor. Her ev sahibinin kabul etmediği bir yöntem olan hava parasının yasal olup olmadığı da merak edilenler arasında. Konut fiyatlarının giderek arttığı ve bu nedenle zaman zaman tartışmaların da yaşandığı dönemde hava parası uygulamasıyla ilgili detayları Gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik anlattı.

thumbs_b_c_6fd2ab3d2b912a880a72f7915821a457

Hava parasının "yasal bir tarafı olmadığını" belirten Tetik, ev sahiplerinin kiracıyı maddi nedenlerle çıkartmak istediğinde hava parası talebinde bulunan ve alan kiracılar olduğunu dile getirerek "Bu da mantıklı bir çözüm aslında" diye konuştu.

"TAŞINMA MASRAFLARINI BİLE ÖDEYEN EV SAHİPLERİ VAR"

Habertürk'te konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Tetik, şöyle konuştu:

"Yasal bir tarafı yok. Standart kira sözleşmelerinde yasal olarak da böyle bir hüküm ya da madde yok zaten. Ama ev sahipleri tarafından yapılan şöyle bir matematik söz konusu olabiliyor; mevcut kiracının üç katına daireyi ya da gayrimenkulü verebileceği için anlaşarak, hatta taşınma masraflarını bile ödeyen ev sahipleri söz konusu.

thumbs_b_c_82e5bf92722b7567448d2b042597b35f

"TALEP EDİP ALAN KİRACILAR SÖZ KONUSU"

Bu işin şöyle bir boyutu da var; siz bir ticari işletme, ofis, daire kiraladınız. Burada istediğiniz gibi tadilat yapabiliyorsunuz, dekorasyon yapabiliyorsunuz. Ev sahibi maddi nedenlerle sizi çıkartmak istediğinde bunlarla ilgili mağduriyetinizi gidermek adına bu talepleri isteyen ve alan kiracılar var. Bu da aslında mantıklı bir çözüm aslında. Çünkü her taraftan mağdur edilen bir kiracı örneği ile karşılaşmamak gerekiyor.

thumbs_b_c_281c41a3679ae771724ffd85f59de87d

Sonuçta kiracı gayrimenkulü boşalttığı zaman yeni bir gayrimenkule gittiğinde de birkaç katı kira verme durumu olabiliyor, orada yeniden bir dekorasyon maliyetine girebiliyor. Nakliye dediğiniz şey de şu anda ciddi bir rakam olmaya başladı artık.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI: "KİRACILARIN HEPSİNİN ŞUNU BİLİYOR OLMASI LAZIM"

Yüzde 25'lik dilim çok yerinde bir hamle olmakla birlikte artık pazarlıklara konu olan tutar yüzde 25 ve üstü olarak belirlenmeye başladı. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Ev sahipleri yüzde 25'lik zamma yanaşmak istemiyorlar. Burada yapılan bazı psikolojik baskılar dayalı ya da hukuka dayalı alternatif çözümleri aramayla ilgili haberleri de duyuyoruz.

thumbs_b_c_927f1624ff55816f9191ac0a35da4150

Kiracıların hepsinin şunu biliyor olması lazım, devlet bu konuda çok net; 5 yılı doldurmadıysanız bulunduğunuz yerde, mülk sahibi kira tespit davası açamaz ve siz devletin belirlediği yüzde 25'lik sınırla kiranızı artırabilirsiniz."

Sosyal medyada gündem oldu: Ev sahiplerinden sonra şimdi de kiracılar: Evden çıkmak için hava parası istiyorlarSosyal medyada gündem oldu: Ev sahiplerinden sonra şimdi de kiracılar: Evden çıkmak için hava parası istiyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor
Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...
Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul Kira konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı

TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.