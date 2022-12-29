FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

29.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar oldu. Artan enflasyon karşısında eski kiracı ile yeni kiracıların ödedikleri kira bedelindeki fark artınca bu konu, gündemde sıklıkla yer aldı. İki tarafın da hakları kanunlarla korunurken kiracının, yardım alma ve masraflarının karşılanması hakkı da bulunuyor. Bunun için gerekli koşulların oluşması gerekiyor. İşte detaylar...

Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

Kanunlara göre hem ev sahibinin hem de kiracıların birçok hakkı bulunuyor. Kirada 10 yıl detayı, yeni uygulanmaya başlanan süreli yüzde 25'lik zam sınırı ve kiracı ile ev sahibinin birbirine karşı sorumlulukları da bunlara bir örnek... Aynı zamanda kiracıya yardım da yapılıyor. Üstelik iki kira bedeli ödeniyor. İşte tüm detaylar...

Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

KİRACIYA HAKLAR TANINIYOR

Arsa malikleri veya bina sahipleri, kendi olanaklarıyla yeni bina yaptırabilir veya kat karşılığı bir müteahhitlik firması ile anlaşma sağlayıp yeni bina yaptırabilirler. Bunun için riskli yapı raporu, depreme dayanıksız yapı olması durumunda, eski binanın yıkılıp yeniden yapılması söz konusudur.

Kentsel dönüşüm dahilindeki bölgeler ya da kentsel dönüşüme başvuru yapılarak kabul edilen projeler için devlet desteği bulunuyor. Bu noktada, müteahhite verilen binadaki kiracı hakları önemli bir husus. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Yani binada kiracının olması durumunda, kiracıya bazı haklar tanınıyor.

Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

KİRACIDAN EKSTRA PARA TALEP EDİLEMEZ

Yeniden bina yapılır ya da müteahhitle anlaşılırsa, kiracıların konutu taliye etmesi gerekiyor. Kanun esaslarına göre, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmışsa ve kiracı konuttan çıkmayı kabul etmiyorsa, mal sahibinin dava hakkı bulunuyor.

Kiracı verilen hak ise; yeni yapılacak binadan öncelik hakkıdır. Yıkılıp yeniden yapılan binada, iskan alındıktan sonra ilk bir ay içinde kiracıya, oturum isteği sorulur. Kiracı yeni binada oturmak isterse, öncelik ona aittir. Yeni binanın kirası, eski kira bedelinden yeni binanın özelliklerine göre belirlenir. Ayrıca yeni daire için depozito, hava parası gibi ekstra tutarlar istenilemez.

Kiracıya iki kira bedeli yardım yapılıyor: Masrafları karşılanıyor! İşte tüm detaylar...

İKİ KİRA BEDELİ YARDIM!

Kentsel dönüşün Devlet tarafından yapılıyorsa, kiracıya veya ev sahibine kira yardımı ve taşınma masrafları ödeniyor.

Yıkılıp yeniden yapılacak olan bina için kira yardımı müteahhit tarafından yapılır. Taşıma için nakliye masraflarını da müteahhit karşılar.

Riskli bina raporu alınan binalarda iki kira bedeli kira yardımı yapılıyor. Hasar söz konusu değil ise kiracıya farklı haklar veya kontrat süresi itiraz hakkı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacakAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldüEYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü
Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!
Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm Kira yardım

En Çok Okunan Haberler

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

O süre uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

O süre uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...

Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.