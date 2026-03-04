FİNANS

Kırmızı ette uçurum: Fiyatı kasaba ulaşana kadar 2 katına çıktı!

Kırmızı ette üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı büyüyor. Üreticinin 500 TL'ye alıcı bulamadığı kuzu eti, aracıların devreye girmesiyle kasapta 1000 TL'yi, pirzola gibi özel kesimlerde ise 1500 TL'yi aştı. Sektör temsilcileri, kârın büyük kısmının aracılara gittiğini belirterek kayıt dışılığın önlenmesi ve ödemelerin banka üzerinden yapılması çağrısında bulundu.

Cansu Çamcı

Türkiye’de kırmızı et fiyatları son dönemde önemli bir gündem maddesi haline geldi. Et fiyatlarındaki artış sürerken, üretici ile tezgah arasındaki devasa fiyat farkı hem tüketicinin hem de sektör temsilcilerinin tepkisini çekiyor.

Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu'nun fiyat sabitleme politikasına rağmen, kasaplarda satılan kuzu eti fiyatları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FİYATLAR TEZGAHA GELENE KADAR İKİYE KATLANIYOR

Show Ana Haber'den Selin Arslan'ın haberine göre, sektörden gelen son veriler, küçükbaş karkas etin kilogram fiyatının üreticide 500 ile 550 TL bandında seyrettiğini ortaya koydu. Ancak bu rakam, aracıların devreye girmesiyle birlikte kasaba ulaştığında 700-750 TL’ye çıkıyor. Tüketici eti satın almak istediğinde ise kilogram fiyatı 1000 TL’yi aşarken, pirzola gibi özel kesimlerde bu rakamın 1500 TL’ye kadar ulaştığı görülüyor.

Kırmızı ette uçurum: Fiyatı kasaba ulaşana kadar 2 katına çıktı! 1

OKLAR ARACILARA ÇEVRİLDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, piyasadaki bu dengesizliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biz 500 TL’ye karkas et satmaya müşteri bulamazken, raflarda 1000 TL’ye satılıyorsa burada ciddi bir boşluk vardır. Bu etin kasapta en fazla 700 TL olması lazım."

Sektör temsilcileri ve kasaplar, bu süreçte en çok kazanan tarafın ne üretici ne de kasap olduğunu, asıl kârın aracılar tarafından elde edildiğini savunuyor.

Kırmızı ette uçurum: Fiyatı kasaba ulaşana kadar 2 katına çıktı! 2

"KAYIT DIŞILIK ENGELLENMELİ"

TÜRKİYED Başkanı Nihat Çelik, çözüm önerisi olarak aracılık sisteminin rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, ödemelerin elden yapılmasının kayıt dışılığı artırdığına dikkat çekerek, tüm hayvan alım-satım işlemlerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesinin ve üreticiden direkt tüketiciye ulaşan bir sistemin kurulmasının önemini belirtti.

