Kış saati uygulaması için tarih belli oldu! Türkiye'den 2016'da kaldırılmıştı, işte herkesin sorduğu sorunun cevabı...

Gün doğumuna göre yaz ve kış saati uygulaması 2016 yılında kaldırılmıştı. Gün doğmadan yollara dökülen çalışan ve öğrenciler durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Kış saati uygulamasının tekrar hayata geçirilmesi için vatandaş talebini dile getirse konu ile ilgili herhangi bir çalışma yok.

Dünyada ise yaz ve kış saati uygulaması devam ediyor. Avrupa ülkeleri, 2025 yılında yaz saati uygulamasını 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te sona erdirerek saatleri bir saat geri alacak.

ABD’de ise bu geçiş 2 Kasım Pazar sabahı gerçekleşecek.



KALICI HALE GETİRİLDİ

Türkiye ise 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi. Bu karar doğrultusunda saatler artık yılda iki kez ileri ya da geri alınmıyor. Amaç, gün ışığından yıl boyunca en verimli şekilde faydalanmak.